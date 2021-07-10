تونس تسجل حصيلة وفيات قياسية بكورونا.. والجيش يتدخل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت تونس، السبت، رقما قياسيا في حصيلة الوفيات اليومية جراء الإصابة بكورونا، لتبلغ 194 حالة في 24 ساعة الأخيرة وهي الأعلى على الإطلاق.

يأتي ذلك في وقت بدأ فيه الجيش بتوسيع عملياته الصحية للمساعدة في احتواء الكارثة الوبائية.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات 16 ألفا و244 منذ آذار/مارس 2020 بينما أحصت الوزارة 9286 إصابة جديدة بالفيروس، ليتخطى إجمالي الإصابات 491 ألفا.

ولا تزال الموجة الوبائية في ذروتها في تونس مع تزايد الإصابات والوفيات بوتيرة سريعة ما سبب ضغطا كبيرا على قطاع الصحة العمومية الذي بلغ في معظم المستشفيات طاقة الاستيعاب القصوى.

وبدأ الجيش في المساعدة على تسريع حملة التطعيم المتعثرة ضد فيروس كورونا انطلاقا من ولاية تطاوين جنوب البلاد ويتوقع أن يستمر في مسح كامل مناطق الولايات تدريجيا.

وقال عميد في الجيش إن الهدف هو تطعيم 20 ألف مواطن من المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة في تطاوين.

وبدأت دول عربية في إرسال مساعدات عاجلة إلى تونس لدعم جهودها في مكافحة الوباء.