شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الحالات التى تضعف مناعتك و7 عناصر غذائية هتقويها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المناعة هي قدرة الجسم على منع غزو مسببات الأمراض مثل البكتيريا والفيروسات والتي يتعرض الناس لها كل يوم، وهناك عدة أنواع من المناعة، بما في ذلك المناعة الفطرية والمناعة السلبية والمناعة المكتسبة النشطة، وهناك بعض الأطعمه التي تساعد على بناء المناعه وتقويتها خاصة في ظل تفشى وباء فيروس كورونا، وفقا لتقرير لموقع time now news.

أنواع المناعة

المناعة الفطرية هي حماية عامة يولد بها الشخص، بما في ذلك الحواجز المادية (الجلد وشعر الجسم) وآليات الدفاع (اللعاب وحمض المعدة) والاستجابات المناعية العامة (الالتهاب).

المناعة السلبية هي قدرة الجسم على مقاومة مسببات الأمراض عن طريق "استعارة" الأجسام المضادة. على سبيل المثال، يمكن أن تنتقل الأجسام المضادة إلى الطفل من حليب الأم ، أو من خلال منتجات الدم التي تحتوي على أجسام مضادة مثل الجلوبولين المناعي الذي يمكن نقله من شخص إلى آخر. تندرج الأجسام المضادة وحيدة النسيلة أو العلاج بالبلازما النقاهة في هذه الفئة.

المناعة المكتسبة (التكيفية) هي نوع من المناعة التي تنشأ من الذاكرة المناعية يتعرض الجسم لمستضد معين (مرتبط بمسببات الأمراض) ويطور أجسامًا مضادة لهذا المستضد المحدد ، أو التعرض للعدوى ، أو كاستجابة في الفرد الذي تم تطعيمه دون أن يصاب بالمرض.

وفقًا لتقرير على موقع كلية الطب بجامعة هارفارد ، يمكن لبعض العوامل أن تضعف جهاز المناعة لدينا.

عوامل تضعف المناعة

تقدم العمر: مع تقدمنا ​​في العمر، قد تصبح أعضائنا الداخلية أقل كفاءة ، تنتج الأعضاء المرتبطة بالمناعة مثل الغدة الصعترية أو نخاع العظام عددًا أقل من الخلايا المناعية اللازمة لمحاربة الالتهابات.

السموم البيئية: الدخان والجسيمات الأخرى التي تساهم في تلوث الهواء .

الوزن الزائد: السمنة مرتبطة بالتهاب مزمن منخفض الدرجة، تنتج الأنسجة الدهنية الخلايا الشحمية التي يمكن أن تعزز العمليات الالتهابية.

نظام غذائي سيء: يمكن لسوء التغذية أو النظام الغذائي الذي يفتقر إلى واحد أو أكثر من العناصر الغذائية أن يضعف إنتاج ونشاط الخلايا المناعية والأجسام المضادة.

الأمراض المزمنة: تهاجم اضطرابات المناعة الذاتية ونقص المناعة الخلايا المناعية وتعطلها.

الإجهاد العقلي المزمن: يؤدي الإجهاد إلى إفراز هرمونات مثل الكورتيزول الذي يثبط الالتهاب (الالتهاب ضروري في البداية لتنشيط الخلايا المناعية) وعمل خلايا الدم البيضاء.

قلة النوم والراحة: النوم هو وقت استعادة الجسم ، حيث يتم إطلاق نوع من السيتوكين الذي يحارب العدوى ؛ قلة النوم تقلل من كمية هذه السيتوكينات والخلايا المناعية الأخرى.

المصادر الغذائية لتقوية المناعة:1. فيتامين سي

قد يساعد فيتامين ج في منع العدوى أو تقصير مدة بقائهم.

المصدر: الحمضيات والسبانخ. كرنب. الفلفل. فراولة. بابايا

2. فيتامين هـ

فيتامين هـ هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد الجسم على محاربة العدوى.

المصادر: اللوز. الفول السوداني / زبدة الفول السوداني. بذور زهرة عباد الشمس. زيوت مثل زيت عباد الشمس وزيت فول الصويا.بندق.

3. فيتامين أ

فيتامين أ مضاد للعدوى ويأتي في شكلين كما هو الحال في الأطعمة الحيوانية مثل الأسماك واللحوم ومنتجات الألبان أو من الكاروتينات النباتية.

المصادر: الجزر. البطاطا الحلوة. يقطين. الجوز. الشمام. الخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة.

4. فيتامين د

وهذا ما يعرف بفيتامين أشعة الشمس مصادر الطعام محدودة ولكنها تشمل سمك السلمون سمك تونة. السردين. فيتامين د المدعم بالحليب وعصير البرتقال والحبوب، احصل على بعض أشعة الشمس على ظهرك وطبيبك هو أفضل قاضي لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى مكمل.

5. حمض الفوليك

حمض الفوليك هو الشكل الطبيعي وحمض الفوليك.

المصادر: الفول والعدس والخضروات الورقية الخضراء. الأفوكادو ، وحمض الفوليك في الأطعمة المدعمة ، ومكملات حمض الفوليك.

6. الحديد

يلعب الحديد، الذي يساعد جسمك على نقل الأكسجين إلى الخلايا، دورًا في العديد من عمليات الجهاز المناعي.

المصادر: اللحوم الحمراء والدجاج والمأكولات البحرية والفول. بروكلي. كرنب. الأطعمة المدعمة بالحديد والمكملات الغذائية

7. السيلينيوم

يبدو أن للسيلينيوم تأثير قوي على جهاز المناعة باعتباره مهمًا لمنع الالتهابات.

المصادر: المأكولات البحرية واللحوم والكبد.