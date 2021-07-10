شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول وجبة الإفطار يحميك من أمراض الكوليسترول والقلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة أجرتها جامعة أوهايو الأمريكية أن الأشخاص الذين لا يتناولون وجبة الإفطار يفقدون العناصر الغذائية الرئيسية، مثل الكالسيوم وفيتامين ج ، والتي توجد عادة في أطعمة الإفطار المدعمة مثل الزبادي والحليب والحبوب، وفقا لما نشره موقع " Verywell Health ".





وأظهرت الدراسة أيضًا أن البالغين الذين تخطوا وجبة الإفطار تناولوا المزيد من الكربوهيدرات والسكريات والدهون المشبعة وأكلوا كمية أقل من الألياف في وقت لاحق من اليوم مقارنة بمن تناولوا وجبة الإفطار.

وأكدت ستيفاني فانيلي إخصائية تغذية ومؤلفة مشاركة في الدراسة في جامعة ولاية أوهايو ،أن المشاركين الذين تخطوا وجبة الإفطار كان لديهم نظام غذائي منخفض الجودة بشكل عام بالمقارنة مع أولئك الذين تناولوا وجبة الإفطار.

وقالت فانيلي إن البالغين الذين تخطوا وجبة الإفطار استهلكوا المزيد من الكربوهيدرات بما في ذلك السكريات المضافة ، وإجمالي الدهون بما في ذلك المشبعة ، وأقل من الألياف.

وأوضحت أن تناول المزيد من الدهون المشبعة أكثر من الموصى به يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول في الدم ، مما يزيد من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وأضافت أن الأشخاص الذين تخطوا وجبة الإفطار كانوا أكثر عرضة لاستهلاك وجبات خفيفة ذات جودة أقل.

وأشارت إلى أن العادة البسيطة لتناول وجبة الإفطار لها القدرة على إحداث تأثير غذائي مفيد، حيث يوفر الإفطار فرصة لاستهلاك الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية ، ليس فقط لمساعدتك على تلبية مستويات المدخول الموصى بها ، بل يساعدك أيضًا على تحسين جودة نظامك الغذائي بشكل عام.