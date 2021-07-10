فوائد مهمة لـ “حب الرشاد” لم تكن تعرفها من قبل!

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 10:25 مساءً - منذ ساعتين

تعتبر بذور حب الرشاد من المكونات الطبيعية المميزة بفوائدها الخاصة والمتنوعة، التي تفيد الجسم والصحة بشكل عام، شريطة عدم الإكثار في استخدامها، وتزرع بذور حب الرشاد في الكثير من البلدان العربية لا سيما على مستوى منطقة الشرق الأوسط

ويتميز حب الرشاد (Lepidium sativum) بأنه نبات عشبي سنوي صالح للأكل وهو سريع النمو، وتشتهر بذور هذا النبات بخصائصها العلاجية المتنوعة.

وتعد بذور حب الرشاد مصدر غذائي غني بالبروتينات، والألياف الغذائية، والمعادن، والأحماض الأمينية الأساسية، بالإضافة إلى أحماض أوميغا 3 الدهنية، والحديد، والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، والمواد الكيميائية النباتية.

وإليك أهم فوائد حب الرشاد:

1. خصائص مضادة للأكسدة

تحتوي بذور حب الرشاد على مركبات الفينول التي قد تعمل بشكل فعال وقوي كمضادات للأكسدة، مما يمنع الضرر الناتج عن الجذور الحرة التي تسبب أكسدة الأحماض النووية والبروتينات والدهون، وتؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض التنكسية المزمنة.

2. خصائص مضادة للميكروبات

إن بذور حب الرشاد لها فعالية عالية كمضادات للميكروبات، كما تستطيع منع نمو الفطريات ضمن تراكيز معينة، ومن الممكن الاستفادة من هذه الفائدة من خلال معرفة كيفية تناول حب الرشاد.

3. يقلل من ارتفاع سكر الدم

إن بذور حب الرشاد لها قدرة محتملة على تقليل مستويات السكر في الدم بشكل غير معتمد على إفراز الإنسولين في الجسم.

4. فوائد أخرى لحب الرشاد

بالإضافة إلى ما سبق، هناك عدد من الفوائد الأخرى المحتملة لحب الرشاد والتي تشمل الاتي:

يقلل من مستويات الكوليسترول في الدم.

يقلل ضغط الدم.

يعمل كملين يمنع الإسهال ويعد مضاد للتشنج.

له القدرة على شفاء كسور العظام.

مدر للحليب.

يقلل الالتهابات.

خافض للحرارة ومسكن للألم.

مدر للبول.

يساعد في حماية الكبد والكلى من التلف.