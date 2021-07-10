إليك أفضل وقت للنوم ليلا

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 10:25 مساءً - منذ 3 ساعات

يعد الحصول على قسط كافي من النوم، أمراً ضرورياً من أجل الحفاظ على صحة أجسامنا وعقولنا.

ويعتبر عدم النوم المريح من أهم المشاكل التي تواجه الناس في زمننا، خاصة في ظل ظروف العمل ومتطلبات الصحة السليمة.

ويقول الطبيب أيمن صقللي، في حديث للأناضول، إن “النوم المريح والجيد من أهم الشروط لبداية يوم صحي وممتع، لهذا يمكن اتخاذ تدابير عملية للحصول على ذلك، بدلا من تناول الأدوية فورا”.

ويضيف “من أجل جسم صحي ويوم جيد، من المهم زيادة نوعية النوم بدلا من مدته، لأن عدم النوم بشكل مريح وجيد يؤدي إلى عدة أعراض سلبية”، مؤكدا أن أفضل وقت للنوم هو بين الساعة 8:30 و11 مساء.

ويوضح صقللي أن من أعراض قلة النوم أو عدم النوم بشكل مريح وجيد:

1- نقص الانتباه أثناء النهار.

2- صعوبة التركيز.

3- انخفاض الأداء الوظيفي.

4- الكآبة.

5- أيضا العديد من المشاكل الصحية، مثل ارتفاع ضغط الدم واضطرابات التغذية.

ويتابع “عموما، يكفي لنوم صحي وجيد ​​7-8 ساعات بشكل متوسط للبالغين، وبدلا من استخدام الأدوية لنوم مريح، يجب تحديد المشكلة الأساسية لذلك، والتخطيط للعلاج بناء على ذلك”.