شكرا لقرائتكم خبر عن البطيخ والمكسرات وشوربة العدس..أطعمة يجب تناولها أثناء التعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التغذية الجيدة أمر بالغ الأهمية للصحة، خاصة في الوقت الذي يكون فيه جهازك المناعي يحتاج للدعم والعمل بشكل أكبر، ولأن التغذية الصحية من أهم الأشياء التي تعزز المناعة أثناء فترة التعافى من الفيروس التاجى، يجب أن تستهلك الفواكه والخضروات مثل البرتقال والفلفل الأحمر والبروكلي، فهى من أهم المعززات للمناعة ويمكن أن تساعد في الشفاء والتعافى بشكل أسرع، في هذا التقرير نتعرف على أطعمة تعزز المناعة أثناء التعافى من كورونا، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

8 أطعمة يجب تناولها أثناء التعافي من فيروس كورونا

الفواكه الغنية بالماء

حافظ على رطوبتك إذا كنت تعاني من فيروس كورونا يمكن أن يساعدك تناول الفاكهة مثل البطيخ والفراولة لزيادة كمية الماء فى جسمك.

تناول البقوليات

يمكنك زيادة تناول العدس والفول لأنها تزيد من محتوى الألياف في الجسم وتساعد على الهضم.

المكسرات والبذور

المكسرات مثل اللوز والكاجو والفول السوداني خفيفة رائعة في منتصف الليل يمكن أن تساعد في تحسين مناعة الجسم.

اللبن

يحتوي الحليب على الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة للجسم عندما يعاني الشخص من فيروس كورونا.

زيت الزيتون

من الأفضل أن يصنع جسمك الطعام من الدهون غير المشبعة بدلاً من الدهون المشبعة مثل السمن، ومن الدهون الصحية زيت الزيتون.

البازلاء الخضراء

البازلاء الخضراء مصدر جيد للبروتين لأنها تعزز المناعة.

الليمون

تعتبر الفواكه مثل البرتقال والأناناس والجوافة مصدرًا رائعًا لفيتامين سي وهي مليئة بمضادات الأكسدة التي تعزز مناعة الجسم.

أغذية الصويا

تعتبر العناصر الغذائية مثل صلصة الصويا وحليب الصويا إضافة رائعة لنظامك الغذائي لأنه يحتوي على كل من البروتينات والألياف الضرورية للتعافي.