صحة ورشاقة

مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 10 يوليه 2021

سجلت إصابات (كوفيد-19)، ارتفاعا بسيطا في المناطق اليمنية المحررة، اليوم السبت 10 يوليو/ تموز 2021م.

 

وذكرت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، أن مستجدات كورونا خلال الساعات الماضية سجلت 10 حالات اشتباه جديدة بالفيروس في محافظات "تعز، شبوة، والبيضاء"، بينها حالة مؤكدة وحيدة في الأخيرة.

 

اللجنة أكدت في نشرتها اليومية، تسجيل 7 حالات شفاء، في ثلاث محافظات كانت نتائجها كالتالي: (5 في مأرب، وحالتان في كل من البيضاء وتعز).

 

وأضافت أنها لم تسجل اليوم أي حالة وفاة في أي من المحافظات المحررة، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة 6941 حالة، منها 1366 حالة وفاة و4135 حالة شفاء

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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