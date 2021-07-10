مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

محمد الفلاح - السبت 10 يوليه 2021

سجلت إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ارتفاعا بسيطا في المناطق اليمنية المحررة، اليوم السبت 10 يوليو/ تموز 2021م.



وذكرت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، أن مستجدات كورونا خلال الساعات الماضية سجلت 10 حالات اشتباه جديدة بالفيروس في محافظات "تعز، شبوة، والبيضاء"، بينها حالة مؤكدة وحيدة في الأخيرة.

اللجنة أكدت في نشرتها اليومية، تسجيل 7 حالات شفاء، في ثلاث محافظات كانت نتائجها كالتالي: (5 في مأرب، وحالتان في كل من البيضاء وتعز).

وأضافت أنها لم تسجل اليوم أي حالة وفاة في أي من المحافظات المحررة، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة 6941 حالة، منها 1366 حالة وفاة و4135 حالة شفاء