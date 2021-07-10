المغرب يسجل 1566 إصابة بكورونا.. والأردن 406 حالات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 1566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 541405 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة المغربية، السبت، بأنها سجلت 9 حالات وفاة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 9360 حالة وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 523998 حالة.

فيما سجل الأردن 406 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 756354 حالة.

وكشفت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 739493 حالة شفاء بعد تسجيل 465 حالة إضافية، كما سجلت 8 حالات وفاة لترتفع إلى 9826 حالة.