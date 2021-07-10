شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح لطلاب الثانوية العامة.. متخليش فترة الامتحانات تأثر على نفسيتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش طلاب الثانوية العامة وأسرهم حالة من القلق والتوتر الشديد هذه الفترة بسبب الامتحانات وقد يؤثر ذلك على حالة الطلاب النفسية ويعرضهم لاكتئاب ومشاكل نفسية متعددة حتى بعد انتهاء فترة الامتحانات، وحسب ما ذكره موقعthehavenatcollege هناك بعض الأمور التي يمكنك القيام بها لإدارة مستويات التوتر لديك.

نصائح حول الصحة العقلية للطلاب





1 :النوم الجيد

عندما تنام ، فإن عقلك يساعد جسمك في شفاء نفسه من الضغوطات التي واجهتها خلال النهار، نظرا لأن العديد من الطلاب لا يحصلون على سبع إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة ، فإنهم يبدأون في الشعور بالتعب والإرهاق والإرهاق، فعندما تفتقر إلى النوم الجيد ، لا يستطيع جسمك إنتاج ما يكفي من السيروتونين والدوبامين والمواد الكيميائية الأخرى لإبعاد التوتر والقلق والاكتئاب.

للحصول على نوم جيد ، قم بإيقاف تشغيل جميع الأجهزة التكنولوجية من حولك لأن الأضواء تؤثر على طبيعة نومك.

2: بناء شبكة دعم

قد يعانى الطلاب دائما من اليأس والإحباط لذلك فإن بناء شبكة دعم هو نصيحة تتعلق بالصحة العقلية للطلاب يجب أن يقوم بها الجميع، يمكن أن يساعدك أيضًا أن تكون جزءا من شبكة دعم شخص آخر، و يشعر كل طالب بالإرهاق والارتباك والإحباط في مرحلة ما من حياته الجامعية.

القدرة على الوصول إلى الآخرين للحصول على المساعدة يمكن أن تؤدى إلى الفارق بين الاستسلام والوصول إلى النجاح، و يجب أن تتضمن شبكة الدعم الخاصة بك الأساتذة والأصدقاء وأفراد الأسرة وأي شخص آخر تشعر أنه يمكنه مساعدتك في تجاوز المشكلة.

قم بتعيين الأدوار لكل شخص في شبكة الدعم الخاصة بك، على سبيل المثال ، الاتصال بصديقك لإجراء محادثة حماسية عندما تمر بيوم سيء ؛ إرسال بريد إلكتروني إلى أستاذك عندما تشعر بالإرهاق من المهام .

3:كن نشطا

من المحتمل أنك سمعت هذه النصيحة الخاصة بالصحة العقلية للطلاب من قبل ، حيث يؤدي هذا التمرين إلى مزاج أكثر سعادة، هذا صحيح جدا عندما تكون نشطًا ، يتم إطلاق الإندورفين في جسمك ، جنبًا إلى جنب مع الدوبامين والسيروتونين.

تعمل هذه المواد الكيميائية على تحسين مزاجك ، وتخفيف الألم ، وتمنحك الشعور بالمكافأة، يمكن أن يؤدي الالتزام بروتين التمرين ، حتى لو كان المشي لمدة ثلاثين دقيقة كل يوم ، إلى تحسين مزاجك، و يمكن أن يساعدك التمرين أيضًا على النوم بشكل أفضل، والحصول على المزيد من الطاقة أثناء النهار ، والتركيز بشكل أفضل على المهام وأثناء الاختبارات.

4:التزم بنظام غذائي صحي

أن اتباع نظام غذائي صحي هو أحد أهم نصائح الصحة العقلية للطلاب، و هذا لأن ما ستدخله في جسمك سيؤثر على مزاجك، والمواد الكيميائية التي تنظم الحالة المزاجية مثل السعادة والغضب والقلق والاكتئاب تعيش في كل من عقلك وجسمك.

كلما كانت الأطعمة والمشروبات التي تتناولها أكثر صحة ، كان مزاجك منظمًا بشكل أفضل ، وكلما كان جسمك قادرا على إطلاق المواد الكيميائية التي تجعلك تشعر بالراحة.