شكرا لقرائتكم خبر عن هل الإفراط في تناول الكافيين يضر بجهازك المناعى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثير من الناس يفرطون في شرب الكافيين على مدار اليوم، في محاولة لاستعادة الطاقة والتركيز، ويوجد الكافيين في مشروبات كثيرة مثل: القهوة والشاى والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، لكن هل تعلم أن الإفراط في شرب الكافيين يضر جهازك المناعى؟..وهذا ما نتعرف عليه في السطور التالية، بحسب موقع " passporthealth".

أظهرت بعض الدراسات أن القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة التى تساعد فى تعزيز صحة الجسم وفوائد صحية أخرى عند تناولها بكميات صغيرة.

يحفز الكافيين الأوعية الدموية، وكذلك الدماغ خلال أول 15 دقيقة من شربه، يمنحك كوب من القهوة أيضًا اندفاعًا ويزيد هرمون الدوبامين، والذي يشار إليه بهرمون "الشعور بالرضا والسعادة".

وكشفت أبحاث أخرى أنه عندما تشرب الكثير من الكافيين، يمكن أن يكون له في الواقع آثار سلبية على مدى فترة طويلة من الزمن.

وأكد الخبراء أن شرب الكثير من المشروبات المحتوية على الكافيين يؤثر على جهاز المناعة لديك، لأن الارتفاعات المزمنة لهرمون الكورتيزول أو هرمون التوتر يمكن أن تغير استجابات جهاز المناعة.

يؤثر الكورتيزول، مثله مثل الدوبامين، على مزاج الشخص وجسمه، لكن هذا الهرمون يسبب التوتر، حيث ينتج عن الكافيين الزائد المزيد من الكورتيزول في الجسم يمكن أن يتسبب ذلك بعد ذلك في ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن وحب الشباب.

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول القهوة أيضًا إلى عدم القدرة على النوم الجيد ويؤثر على وظيفة الغدة الكظرية.

يؤثر الحرمان من النوم على كل جانب من جوانب حياتك، بما في ذلك عملك، حيث يمكن أن يكون قلة النوم سببًا للشعور بالتهيج والعصبية في العمل، تؤدي القهوة إلى تفاقم الأرق واضطرابات النوم الأخرى.

إذا كنت قد شربت القهوة بكميات كبيرة لفترة طويلة من الوقت، فربما تعاني من الاكتئاب وتأخيرات معرفية أخرى تتضمن بعض هذه الأعراض إرهاق الدماغ وزيادة القلق والأرق..

الغدة الكظرية ضرورية لمساعدتنا في تحديد حالة الطيران أو القتال. يمكنه بعد ذلك توفير هرمون الأدرينالين الضروري لمثل هذه الحالات.

لكن يبدو أن القهوة تزيد من إنتاج الأدرينالين يعاني الكثير من الناس بعد ذلك مما يبدو أنه نوبة هلع أو يعتقدون أنهم مصابون بنوبة قلبية. هذا لأنك قد تعاني من خفقان القلب ، وآلام في الصدر، وارتعاش ، وإرهاق.

ويوصي الأطباء بتناول فنجانين من القهوة فقط يوميًا.