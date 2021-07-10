شكرا لقرائتكم خبر عن متى يطلب الطبيب تحليل وظائف الكبد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحليل وظائف الكبد أو لوحة وظائف الكبد هي اختبار دم للتحقق من مدى كفاءة عمل الكبد، يقيس هذا الاختبار مستويات البروتين الكلي والألبومين والبيليروبين وأنزيمات الكبد في الدم قد تعني المستويات المرتفعة أو المنخفضة وجود تلف أو مرض في الكبد، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على الأعراض التي تجعل الطبيب يطلب منك تحليل وظائف الكبد أو Liver Panel.

ما هو تحليل وظائف الكبد؟

وفقاً لموقع جامعة روشيستر الأمريكية يقيس تحليل وظائف الكبد البروتينات والإنزيمات المحددة في دمك والكبد هو ثاني أكبر عضو في الجسم يحول الطعام الذي تتناوله إلى طاقة ومغذيات وينقي الدم من الفضلات.

تقوم لوحة الكبد بفحص صحة الكبد ويمكن أن تساعد في تشخيص تلف الكبد أو مرضه

غالبًا ما تتضمن اللوحة الاختبارات التالية:

-الألبومين هو بروتين يصنع في الكبد.

-الفوسفاتيز القلوي (ALP)و ALP هو إنزيم موجود بكميات كبيرة في الكبد والقناة الصفراوية وفي أي مكان آخر في الجسم.

-ناقلة أمين الألانينALT هو إنزيم آخر موجود في الكبد.

-ناقلة أمين الأسبارتات (AST) إنزيم AST هو إنزيم آخر موجود في الكبد والقلب والعضلات.

-البروتين الكلي يقيس البروتين الكلي كمية البروتين في الدم. الجلوبيولين والألبومين هما البروتينان الرئيسيان الموجودان في الدم.

تقيس اختبارات لوحة الكبد أو وظائف الكبد أيضًا مادة البيليروبين، وهي نفايات تتشكل عندما تتحلل خلايا الدم الحمراء يقيس هذا الاختبار نسبة البيليروبين الكلي والبيليروبين المباشر.

إجمالي البيليروبين هو كمية البيليروبين في الدم.

يقيس البيليروبين المباشر مستوى البيليروبين الذي يُنتَج في الكبد.

لماذا تحتاج لتحليل وظائف الكبد؟

قد تحتاج إلى هذا الاختبار كجزء من الفحص الروتيني يمكنك أيضًا إجراء هذا الاختبار إذا كنت تعاني من أعراض مرض الكبد أو تلفه تشمل الأعراض:

-اصفرار لون بشرتك وبياض عينيك (اليرقان)

-البول ذو اللون الأصفر الداكن

-حركات أمعاء رمادية أو صلصالية أو سوداء ودموية

-الغثيان أو القيء

-إسهال

-فقدان الشهية

-تورم أو ألم في البطن

-فقدان الوزن أو زيادته

-إعياء

قد تخضع أيضًا لهذا الاختبار إذا كنت قد تعرضت لفيروس التهاب الكبد ، أو كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بأمراض الكبد أو تناولت أدوية يمكن أن تسبب تلف الكبد.

قد تحتاج أيضًا إلى هذا الاختبار لمساعدة الطبيب في مراقبة تطور فيروس مثل التهاب الكبد الذي يؤثر على الكبد.