شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بريطانية: الأطفال أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ ظهور فيروس كورونا، قلب هذا الوباء حياة الأطفال رأسًا على عقب، وذلك بفضل التعليم عن بعد ومواعيد اللعب الملغاة، لكن قد يكون الآباء قادرين على تنفس الصعداء لأن التحليل الشامل لبيانات الصحة العامة في المملكة المتحدة يشير إلى أن خطر الإصابة بأمراض خطيرة والوفاة بسبب كورونا للأطفال منخفض للغاية.

على الرغم من أن الأطفال من جميع الأعمار يمكن أن يصابوا بمرض فيروس كورونا، تشير الدراسة وفقا لتقرير موقع "health site"، إلى أنهم قد لا يكونون معرضين لخطر الإصابة بعدوى شديدة أو الوفاة.

كورونا فى الاطفال

مخاطر الإصابة بفيروس كورونا منخفضة للغاية عند الأطفال

ووفقًا لتقرير صادر عن هيئة الإذاعة البريطانية، وجد علماء من جامعة كوليدج لندن وجامعات يورك وبريستول وليفربول، أن الخطر العام لدخول المستشفى والوفيات لا يزال منخفضًا عند الأطفال، من ناحية أخرى، كان الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة وإعاقات عصبية أكثر عرضة للخطر.

وأوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالتطعيم ضد فيروس كورونا لمدة 12 عامًا فما فوق للمساعدة في الحماية من العدوى، ويتم حاليًا تلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا بلقاح فايزر في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، ومع ذلك ، لا يتم تقديم لقاحات كورونا بشكل روتيني لمن هم دون 18 عامًا في عدد من الدول.

ويتم اختبار العديد من اللقاحات الأخرى على الأطفال بما في ذلك كوفاكسين ولقاح الأنف بهارات بيونتك (BBV154) و نوفافكس و سبوتنيك 5 و مودرنا.