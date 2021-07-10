عسل المانوكا.. فوائد صحية جمالية رائعة للنساء والرجال

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 04:10 مساءً - يعتبر عسل المانوكا أحد أنواع العسل الطبيعي، ويعود أصله إلى نيوزلندا، حيث يتم إنتاجه من النحل الذي يقوم بتلقيح شجيرة المانوكا والتي تُسمى باللغة الإنجليزية بزهرة “Leptospermum Scoparium”. ويتميّز عسل المانوكا بخصائصه المضادة للبكتيريا مقارنة مع العسل التقليدي، ويُعتبر مركب ميثيل جليوكسال هو العنصر النشط والمسؤول عن التأثيرات المضادة للبكتيريا في عسل المانوكا.

ويجمع عسل المانوكا يسن المذاق اللذيذ والفوائد الصحية والجمالية المتعددة،

القيمة الغذائية في الملعقة الكبيرة الواحدة من عسل المانوكا الخام:

– 60 سعرة حرارية

– 18 غرماً من الكربوهيدرات

– 16 غراماً من السكريات

– أحماض أمينية

– حديد.

– زنك/ Zinc

– بوتاسيوم/ Potassium

– فيتامين ب/ Vitamin B

– فيتامين ج/ Vitamin C

فوائد عسل المانوكا:

يُستخدم عسل المانوكا لعلاج العديد من الالتهابات البكتيرية، لا سيما وأنه يشتهر بخصائصه المضادة للبكتيريا، كما يُستعمل في علاج الكثير من الأمراض الجلدية والهضمية، وفيما يلي نعرض لكم أبرز فوائد عسل المانوكا:

– تزويد الجسم بالطاقة

– تقوية الجهاز المناعي

– تطهير الالتهابات

– علاج التهاب المفاصل

– علاج التهابات العين

– تخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا

– علاج التهاب الحلق

– مضاد للبكتيريا

– القضاء على بكتيريا قرحة المعدة وآلام المعدة

– تحسين عملية الهضم

– علاج الإسهال

– إزالة البقع والتصبغات الجلدية

– علاج لدغات الحشرات

– علاج سعفة الجلد

– تسريع التئام الجروح والخدوش

فوائد عسل المانوكا الخاصّة بالرجال:

يعتبر عسل مفيداً للرجال من الناحية العلاجية والجمالية والجنسية، وفيما يلي نذكر لكم أهم فوائد عسل المانوكا للرجال:

فوائد عسل المانوكا للصحة:

– إمداد الجسم بالطاقة

– تحسين عمل الجهاز المناعي

– تطهير الالتهابات وعلاج التهابات العين والمعدة والمفاصل

– علاج التهاب الحلق والتخفيف من أعراض الإنفلونزا

– القضاء على البكتيريا

– علاج قرحة المعدة والتقليل من آلام المعدة

– تحسين عملية الهضم وعلاج القرحة الهضمية

– علاج الإسهال

فوائد عسل المانوكا للبشرة

– علاج الحروق

– تحفيز التئام الجروح

– علاج حب الشباب والقضاء على البقع الجلدية

– علاج لدغات الحشرات

– علاج بعض الأمراض الجلدية

فوائد عسل المانوكا الخاصّة بالنساء:

يُعتبر عسل المانوكا فعالاً في علاج العديد من المشاكل الصحية وتعزيز الجوانب الجمالية لدى النساء،

فوائد عسل المانوكا للصحة:

– تزويد الجسم بالطاقة

– تحسين عمل الجهاز المناعي

– تطهير الالتهابات وعلاج التهابات العين والمعدة والمفاصل

– التخفيف من التهاب الحلق وأعراض الإنفلونزا

– تهدئة الحساسية والوقاية من الزكام الموسمي

– القضاء على البكتيريا

– علاج حرقة المعدة

– علاج الإسهال

فوائد عسل المانوكا للبشرة:

– علاج الحروق

– المساعدة على التئام الجروح

– علاج حب الشباب والقضاء على البثور والبقع الجلدية

– تعزيز نضارة البشرة

– المساعدة على التئام الجروح