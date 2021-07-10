شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة غذائية لمساعدة طلاب الثانوية العامة على المذاكرة.. أبرزها السمك وعصير البقدونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول طلاب الثانوية العامة أثناء فترة الامتحانات حفظ وفهم الكثير من المعلومات الجديدة، ولكن يجب أن يتم ذلك بالتوازى مع الحفاظ على الصحة لتعزيز الأداء ومساعدتك فى الوصول إلى أهدافك التعليمية، وتظهر الأبحاث أن بعض الأطعمة قد تكون مهمة بشكل خاص لصحة الدماغ وتعزيز الأداء العقلى أثناء الامتحانات، وفقًا لما نشر من موقع healthline.

أطعمة مفيدة لطلاب الثانوية العامة

التوت غنى بمجموعة متنوعة من المركبات التى قد تساعد فى تعزيز الأداء وحماية صحة عقلك، كما أن الحماية من الالتهابات، وتحسين بعض مسارات الإشارات التى تعزز إنتاج الخلايا العصبية والعمليات الخلوية المرتبطة بالتعلم والذاكرة، وأظهر عدد من الدراسات أن تناول التوت يؤثر بشكل إيجابى على وظائف المخ.

2. ثمار الحمضيات 2. ثمار الحمضيات تعتبر ثمار الحمضيات ذات قيمة غذائية عالية، وقد ارتبط تناولها بمجموعة متنوعة من ألفوائد الصحية، بما فى ذلك تعزيز صحة الدماغ، ومن أمثلة ثمار الحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت غنية بالفلافونويد، بما فى ذلك هيسبيريدين، ونارينجين، وكيرسيتين، قد يكون لهذه المركبات القدرة على تعزيز التعلم والذاكرة، وكذلك حماية الخلايا العصبية من الإصابة. 3. منتجات الكاكاو 3. منتجات الكاكاو يحتوى الكاكاو على أعلى محتوى من الفلافونويد من حيث الوزن مقارنة بأى مشروب آخر، ولهذا السبب تساهم منتجات الكاكاو مثل الشوكولاتة بشكل كبير فى تناول الفلافونويد الغذائي، قد يؤثر استهلاك منتجات الكاكاو الغنى بالفلافونويد بشكل إيجابى على صحة الدماغ.

الشوكولاتة الداكنة 4. المكسرات 4. المكسرات المكسرات مليئة بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة الدماغ، بما فى ذلك فيتامين هـ والزنك، كما أنها متعددة الاستخدامات، ما يجعلها اختيارًا ممتازًا للوجبات الخفيفة للدراسة، كما أنها مصادر مركزة للدهون الصحية والبروتين والألياف، ويمكن أن تساعد فى الحفاظ على طاقتك طوال جلسات امتحانات الثانوية العامة.

5. السمك 5. السمك أوميجا 3 هي دهون أساسية تلعب أدوارًا مهمة في صحة الدماغ، وهى تتركز في الأسماك الدهنية، كما تعد أيضا مصادر ممتازة للعناصر الغذائية الأخرى التي تعزز صحة الدماغ مثل فيتامين ب 12 والسيلينيوم، وربطت إحدى الدراسات التي أجريت على 76 من طلاب اليابانيين بين تناول الأسماك المرتفعة وتحسين أداء الذاكرة وصحة الدماغ.

نتائج التر6. عصير البقدونس

البقدونس من أفضل أنواع الخضراوات التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات ، فعلى مر السنين استخدم البقدونس لعلاج حالات صحية عديدة ومنها قلة التوتر.