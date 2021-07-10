شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. ابعد عن المذاكرة وقت الظهر وبلاش لبس الجينز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انطلاق ماراثون الثانوية العامة الذى يتزامن مع الطقس الحار على البلاد، قد يجد الكثير من الطلاب صعوبة في كيفية المذاكرة وعدم القدرة على المواصلة في التحصيل الدراسى.

ومع درجات الحرارة الشديدة قد تقل كفاءة أداء المذاكرة لطلاب الثانوية العامة خلال موسم الصيف، والسبب هو أن الطقس الحار يستنزف الطاقة للطلاب أيضًا، لذا نقدم الآن بعض النصائح التي قد تساعد الطلاب من البلدان شديدة الحرارة وفقا لتقرير موقع "examweb".

كيف تقوم بالدراسة خلال المواسم الحارة؟

في الوقت الحالي، ترتفع درجة الحرارة، لذلك من الضروري جدًا أن يكون الطلاب حذرين في الموسم، يمكنهم اتباع التعليمات الأتية للهروب من هذه الحرارة والقيام بدراساتهم بشكل مريح.

1. الاستيقاظ في الصباح الباكر

الصباح الباكر هو أبرد وقت خلال الصيف، لذا فإن هذا هو أفضل وقت للدراسة أيضًا، لذا استيقظ في أقرب وقت ممكن، إذا استيقظت في الساعة 5 صباحًا، يمكنك إجراء الكثير من الدراسات في الصباح، ولكن من أجل ذلك عليك أن تنام مبكرا، بهذه الطريقة يمكنك قضاء ساعتين أو أكثر في الصباح وتذكر أن هاتين الساعتين تساوي 4 ساعات في المساء عندما يكون العقل متعبًا للغاية.

2. مارس القليل من اليوجا أو المشي الصباحي

فقط خذ 10 أو 15 دقيقة لممارسة اليوجا أو المشي الصباحي في الصباح، مارس بعض اليوجا في شرفة منزلك أو تمشَّ قليلًا هناك، سيبقيك هذا منتعشًا، ويعزز ذاكرتك ويساعدك على مقاومة الحرارة الحارقة طوال اليوم.

3. لا تتناول طعامًا حارًا واتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا

يلعب الطعام مكانًا مهمًا جدًا في نشاطنا اليومي ويصبح أكثر أهمية خلال فصل الصيف، تناول الأطعمة المغذية فقط وتجنب الوجبات السريعة الحارة، أيضا أشرب المزيد والمزيد من الماء والعصير، وتجنب الشاي أو القهوة، فقد تسببان مشاكل في البطن وتجعلك كسولًا طوال اليوم.

4. خذ بعض القيلولة وقت الظهيرة

الراحة بعد الظهر ضرورية للحفاظ على جسمك وعقلك منتعشًا، خذ القيلولة واستمتع بمزيد من الأمسيات المنعشة وتجنب المذاكرة خلال هذا الوقت.

5. الدراسة خلال الساعات المتأخرة من المساء

ابدأ دراستك بعد الخامسة مساءً، تجنب الذهاب إلى مراكز التدريب خلال هذا الوقت، وحاول أن تدرس في المنزل، بعد كل 40 دقيقة خذ راحة لمدة خمس دقائق، اشرب الماء وقم بنزهة خفيفة داخل المنزل.

6. تجنب مشاهدة الكثير من التلفاز

لا تشاهد التلفاز لفترة أطول، بدلاً من ذلك ، العب بعض الألعاب أو استمع إلى الموسيقى فقط.

7. تجنب ارتداء الجينز والأشياء السميكة

ارتدِ ملابس خفيفة في المنزل، لا ترتدي الجينز أو الملابس الثقيلة ابق هادئًا ومسترخيًا.