كوابيس العطلة الصيفية.. علاجات طبيعية للدغات قنديل البحر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنتشر قناديل البحر في العديد من الشواطئ في الصيف، حيث يتعرض الكثيرون للدغاتها أثناء السباحة، مما يسبب التهابات جلدية مؤلمة.

ويزداد انتشار قنديل البحر في شواطئ البحر الأبيض المتوسط بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه، وملوحة البحار الساحلية.

وعلى الرغم من أن مخاطر قناديل البحر محدودة، فإن وجودها في البحر يعد من أسوأ الكوابيس خلال العطلة الصيفية، لذلك نستعرض في التقرير التالي مجموعة من النصائح والعلاجات الطبيعية للدغاتها، وفقا لموقع "nonsprecare" الإيطالي.





1- إذا كنتم بالفعل في البحر وصادفتم وجود قناديل البحر قريبة للشاطئ، فينصح بالخروج على الفور من الماء.



2- في حالة التعرض للدغات قنديل البحر وكنتم في البحر وبعيداً عن الشاطئ، فيجب محاولة لفت انتباه المنقذ أو الشخص الأقرب للحصول على المساعدة.

3- في حالة السباحة داخل البحر بمسافة كبيرة ومصادفة قناديل البحر، فلا ينصح بالسباحة بطريقة مترامية الأطراف وعصبية، لأن هذه الطريقة تعني المخاطرة بالتعرض بسهولة أكبر للدغ.

4- يفضل استخدام نظارات السباحة عند الاستحمام لفترة طويلة في المناطق التي يوجد بها قنديل البحر.





علاجات طبيعية

1- الحفاظ على هدوء الأعصاب والجسم قدر الإمكان ومحاولة البقاء في حالة سكون حتى لا تعزز الدورة الدموية السموم في الجسم.

2- تجنب حك وفرك الرمل على اللدغة واستخدام الأمونيا، لعدم المخاطرة بتفاقم الوضع.

3 - غسل المنطقة المصابة بلدغة القناديل بماء البحر للتخلص من أي آثار للمادة اللزجة القلوية التي يفرزها القنديل، وتطهيرها ببيكربونات الصوديوم، إن أمكن.



4- لا ينصح باستخدام الماء البارد أو الثلج أو الخل أو الأمونيا.





5- تغطية المنطقة المصابة بشاش طبي لتجنب المزيد من الصدمات والعدوى.

6- تجنب تعرض المنطقة المصابة باللدغة لحمامات الشمس لبضعة أيام.

7- لا تستخدم مضادات الهيستامين أو مراهم الكورتيزون دون استشارة الطبيب.



