شكرا لقرائتكم خبر عن تناول مكملات أحماض أوميجا 3 الدهنية يحمى من أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة صادرة من مستشفى بريجهام الأمريكية، عن أن تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية، يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، ويخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، طبقا لما ورد في موقع ميديكال إكسبريس.

وأكد الباحثون أن الدراسة ركزت على دور أحماض أوميجا 3 الدهنية، فى خفض معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، خاصة لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية.

وأجرى الباحثون عدة تجارب لتحديد آثار تناول مكملات أحماض أوميجا 3 الدهنية على القلب والأوعية الدموية، شملت هذه التجارب أكثر من 149000 مشارك، قاموا بتقييم نتائج القلب والأوعية الدموية الرئيسية، بما في ذلك الوفيات القلبية الوعائية ، والنتائج القلبية الوعائية غير المميتة ، والنزيف ، والرجفان الأذيني.

وأكد الباحثون أن أحماض أوميجا 3 الدهنية خفضت من وفيات القلب والأوعية الدموية وحسنت نتائج القلب والأوعية، وفحص الباحثون أنواع أحماض أوميجا 3 ونحديد خصائص كل نوع من حيث الخصائص الكيميائية المختلفة التى تؤثر على ثباتهم وقوة التأثير على جزيئات الكوليسترول وأغشية الخلايا.

وتعد أحماض أوميجا 3 الدهنية أحد الأحماض الموجود بوفرة في الأسماك، وهي المادة المسؤولة عن إنتاج العديد من المواد التي تحافظ على توازن الكثير من العمليات الحيوية في الجسم، وتشمل ضغط الدم ،حرارة الجسم، وتخثر الدم، كما يحمى من تصلب الشرايين، وذلك لأنه يقلل من كميات الدهون الثلاثية .

وتتعدد مصادر الحصول على فيتامينات أوميجا 3 الدهنية والتى تكون أبرزها الأسماك بانواعه المختلفة والبيض والسمن والحليب والمكسرات وبذور الشيا.