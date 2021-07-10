دراسة: كوب من القهوة يومياً يقلل من مخاطر الإصابة بكورونا

محمد الفلاح - السبت 10 يوليه 2021

أظهرت دراسة حديثة أن كوباً واحداً من القهوة يومياً يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد بحوالي العُشر.



وكشفت الدراسة التي أجرتها جامعة نورث وسترن الأمريكية، بعد أن قام خبراء بالتحقيق في العديد من الأطعمة التي قد تحمي من عدوى "كوفيد-19" الشديدة، أن شرب كوب من القهوة يومياً يقي من مخاطر الإصابة بفيروس COVID-19 بنسبة العُشر، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي الدراسة الجديدة، حلل الفريق البحثي سجلات 40 ألف بالغ بريطاني في البنك الحيوي في المملكة المتحدة، بفحص العوامل الأساسية للنظام الغذائي بما في ذلك الاستهلاك اليومي للقهوة والشاي والأسماك الزيتية واللحوم المصنعة والحمراء والفاكهة والخضروات.

وأنتجت الدراسة أدلة تشير إلى أن استهلاك القهوة يوفر الحماية ضد الفيروس التاجي، وحتى بين بعض الأفراد الذين عُرف أنهم أصيبوا به، ويعتقد الباحثون أن القهوة تحتوي على مواد كيميائية نباتية معززة للصحة قد تزيد من قوة جهاز المناعة.

وأضافت الدراسة التي نُشرت نتائجها في مجلة Nutrients العلمية أن الحصة اليومية من تناول الخضروات لها تأثير مماثل في الوقاية من الفيروس التاجي.

ووجد الخبراء أن الشاي والفاكهة لم يكن لهما تأثير كبير، في حين أن اتباع نظام غذائي غني باللحوم المصنعة، مثل النقانق واللحم المقدد، يزيد من فرص الإصابة بأمراض خطيرة، منها خطر الإصابة بعدوى "كوفيد-19" الشديدة.

وخلص الباحثون إلى أنه على الرغم من أن هذه النتائج تتطلب تأكيداً مستقلاً، فإن الالتزام بسلوكيات غذائية معينة قد يكون أداة إضافية لإرشادات الحماية الحالية من كورونا، للحد من انتشار الفيروس.