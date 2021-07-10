باحثين ينصحون باستخدام عقار الإيفرمكتين في علاج مرضى كورونا

محمد الفلاح - السبت 10 يوليه 2021

نصح فريق من الباحثين الأمريكيين باستخدام عقار الإيفرمكتين في علاج مرضى كورونا لما له من فوائد هائلة في تسريع التعافي.



أظهرت دراسة جديدة أن عقار الإيفرمكتين المتاح للاستخدام بالفعل لديه القدرة على إنهاء وباء كورونا إلى الأبد، ونصح فريق الباحثين، الذي يضم ثلاثة من كبار العلماء في الحكومة الأمريكية، الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى البدء في علاج مرضى فيروس كورونا بالعقار، وفقاً لموقع "Study Finds" الأمريكي.

وقال الموقع، في تقرير نشره الجمعة، إن نتائج الدراسة تكشف أن العقار لا يمنع الأشخاص من الإصابة بكوفيد-19 فحسب، بل إنه يقضي على الفيروس وينقذ أرواح المصابين أيضاً.

ونقل الموقع عن رئيس تحالف الرعاية الحرجة لمرضى كورونا في الولايات المتحدة، الدكتور بيير كوري، قوله: "لقد قمنا بالعمل الذي فشلت السلطات الطبية في القيام به، وأجرينا المراجعة الأكثر شمولاً للبيانات المتاحة عن الإيفرمكتين، ووجدنا أن هذا العقار يمكن أن ينهي وباء كورونا".

وأجرى الباحثون مراجعة شاملة لـ27 تقريراً من الدراسات السريرية والمختبرية والحيوانية والواقعية، بما في ذلك 15 تجربة، وهي الطريقة العلمية المفضلة لمنظمة الصحة العالمية، والمعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، ووكالة الأدوية الأوروبية.

وكشفت النتائج، التي نُشرت في المجلة الأمريكية للعلاج، أن علاج مرضى كورونا بالإيفرمكتين أدى إلى انخفاض كبير في الوفيات الناتجة عن الوباء، كما شهد وقت العلاج من العدوى والوقت المستغرق للتخلص من الفيروس من جسم المرضى انخفاضاً كبيراً بعد تناول العقار.

وكشفت التجارب، التي تضمنت مشاركة ما يقرب من 2500 شخص، أن استخدام الإيفرمكتين يقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بكورونا أيضاً.

وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن العديد من المناطق على مستوى العالم تتعامل الآن مع هذا الدواء باعتباره لقاحاً قوياً وعلاجاً لكورونا، إذ وافقت دول جنوب أفريقيا وزيمبابوي وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والمكسيك والهند على استخدامه أثناء الوباء.

وقال الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها تظهر أن التوزيع العالمي الفوري للإيفرمكتين سيؤدي على الأرجح إلى حدوث "انخفاض سريع في معدلات الإصابة والوفيات".

كما يقول الباحث المشارك في التجربة، الدكتور بول إي ماريك: "يُظهر بحثنا أن الإيفرمكتين فعَال للغاية كوسيلة وقاية وعلاج آمنين لكورونا". وتابع: "ولذا فإننا ندعو سلطات الصحة العامة والأطباء في جميع أنحاء العالم للمطالبة بإدراج العقار كعلاج لكورونا حتى نتمكن من إنهاء هذا الوباء مرة واحدة وإلى الأبد".