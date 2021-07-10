صحة ورشاقة

روسيا تسجل أكبر عدد وفيات بكورونا في يوم واحد منذ بدء الجائحة

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محمد الفلاح - السبت 10 يوليه 2021

سجلت روسيا اليوم السبت 752 حالة وفاة مرتبطة بفيروس ، وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ تفشي الجائحة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 142253.

 

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الفيروس إنه تم أيضا تسجيل 25082 حالة إصابة جديدة بكورونا منها 5694 في موسكو مما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى خمسة ملايين و758300.

 

وتحتفظ وكالة الإحصاء الاتحادية بإحصاء منفصل للوفيات. وقالت أمس الجمعة إنها سجلت حوالي 290 ألف وفاة مرتبطة بكوفيد-19 من أبريل 2020 إلى مايو 2021.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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