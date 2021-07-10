خطر نزول البحر بعد الأكل مباشرة.. حقيقة أم خرافة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من المستحيل نسيان صرخات الآباء والأمهات لتحذير أبنائهم من نزول البحر، عقب تناول الطعام مباشرة، وهو تحذير يتكرر من جيل إلى آخر.

وهناك اعتقاد شائع للغاية عند جميع الأمهات تقريبا بأن السباحة في البحر بعد تناول الطعام غير صحية تماماً، إذ يعتقدن ضرورة الانتظار لمدة 3 ساعات، لتجنب الإصابة بما يسمى بـ"احتقان الجهاز الهضمي".

ويستخدم مصطلح احتقان الجهاز الهضمي أو congestion بشكل شائع لتعريف انسداد الجهاز الهضمي (انسداد معوي من البرد أو احتقان المعدة)، وفقاً لموقع "today" الإيطالي.





في واقع الأمر، بعد الوجبات، تحتاج المعدة والأمعاء إلى الكثير من الأكسجين، الذي يتم نقله عبر مجرى الدم، من أجل هضم الطعام.

ويمكن أن يؤدي التغيير المفاجئ في درجة الحرارة إلى انخفاض كمية الدم التي تصل إلى البطن، ما يؤدي إلى إبطاء عمليات الهضم أو انسدادها، وظهور هذا الاحتقان أو الانزعاج.

-كم من الوقت يستغرق هضم الوجبة؟

يمكن أن تختلف أوقات هضم الطعام، حتى بشكل كبير، من فرد إلى آخر، اعتماداً، على القدرة على المضغ ببطء وحموضة المعدة وحركة الأمعاء.





بشكل عام، تزداد أوقات الهضم بما يتناسب مع محتوى الدهون في الأطعمة، بينما تنخفض عندما يتم مضغ الطعام بعناية أو طهيه بشكل صحيح أو إذا كان سائل القوام.

على سبيل المثال، يتم هضم الأسماك والكربوهيدرات بشكل عام في غضون من ساعة إلى ساعتين، بينما يستغرق هضم شريحة من اللحم البقري من 3 إلى 4 ساعات.





وتستغرق الفاكهة حوالي نصف ساعة، والخضروات النيئة من 30-40 دقيقة، والبطاطس تصل إلى ساعة واحدة.

-كم من الوقت يجب الانتظار لنزول البحر بعد الأكل؟

إن فترة الانتظار لمدة 3 ساعات للقدرة على الاستحمام في البحر بعد الأكل، هي مجرد خرافة.

علاوة على ذلك، لا يوجد دليل علمي على أن الاستحمام بعد الغداء أمر سيء، لم تجرى دراسات قارنت مجموعتين أو أكثر من الأشخاص "المعرضين" و "غير المعرضين" للمخاطر التي يُقصد تقييمها.

ولكن ما هو مؤكد هو أنه في حالة تناول وجبة كاملة وربما ثقيلة نوعا ما، فمن الأفضل أن نرتاح في الظل وذلك للاسترخاء وتسهيل عمليات الهضم، بدلاً من القفز على الفور إلى الماء أو التعرض لأشعة الشمس.

نصائح هامة

-قبل الاستحمام، ينصح بتجنب الإسراف في تناول الطعام أو تناول الأطعمة الثقيلة أو كميات كبيرة من الطعام، بينما يفضل تناول الفاكهة الباردة أو الخضروات أو الأسماك.

-من المهم دخول الماء تدريجياً لتعويد الجسم على درجة الحرارة.





-تحذير: في واقع الأمر، السبب الأول لإعاقة الجهاز الهضمي هو تناول المشروبات المثلجة التي تسبب تغيراً قوياً في درجة الحرارة.

-من الجيد تجنب الاستحمام بمياه شديدة البرودة أو الحرارة بعد تناول الطعام مباشرة، وكذلك التعرض لأشعة الشمس.

