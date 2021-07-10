ارتفاع "غير مسبوق" بوفيات كورونا في روسيا.. الأعلى منذ تفشي الجائحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت روسيا، السبت، 752 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ تفشي الجائحة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 142253.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الفيروس إنه تم أيضا تسجيل 25082 إصابة جديدة بكورونا منها 5694 في موسكو، مما رفع العدد الإجمالي للحالات إلى خمسة ملايين و758300.



وتحتفظ وكالة الإحصاء الاتحادية بإحصاء منفصل للوفيات.

وذكرت الجمعة، أنها سجلت حوالي 290 ألف وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19" من أبريل/نيسان 2020 إلى مايو/أيار 2021.