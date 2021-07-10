لأول مرة.. إعادة بناء فك مريض بأسنان "ثلاثية الأبعاد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مكنت تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد الأطباء في الولايات المتحدة من إعادة بناء فك مريض بعد إزالته بسبب ورم سابق.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الجمعة، أن أحد أفراد مشاة البحرية لديها هو أول شخص يخضع لعملية إعادة بناء للفك باستخدام أسنان مطبوعة ثلاثية الأبعاد، وفقاً لموقع "يو بي آي"، الأمريكي.

وقال الموقع، في تقرير نشره الجمعة، إن إصابة العريف جادن موري بورم قد أدت إلى إزالة معظم أجزاء الفك في عملية جراحية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وأضاف الموقع أنه قد أعيد بناء فك موري باستخدام جزء من عظام ساقه السفلي، في حين تم تصنيع الأسنان السفلية باستخدام نموذج إلكتروني، ثم تمت طباعتها وإدخالها في الفك الجديد.

وأجريت الجراحة من قبل فريق يتضمن أطباء متخصصين في الجراحة من أقسام متعددة في المركز الطبي للبحرية الأمريكية في سان دييجو، الولايات المتحدة.

ونقل الموقع عن إخصائي أورام جراحة الوجه والفكين، الدكتور دانيال هامر، قوله: "لقد عملنا جميعاً كفريق واحد حتى يتعافى المريض بشكل صحيح"، وأضاف: "بالفعل تمكنا من إزالة أنبوب ثقب القصبة الهوائية (الذي يتم إدخاله في عنق المريض عندما تكون هناك مخاوف بشأن التنفس بعد الجراحة) بأمان في غضون أسبوع من العملية الجراحية، وحينها علمنا أنه يسير في الاتجاه الصحيح".

وتابع: "منذ الجراحة التي تم إجراؤها لإزالة أغلب أجزاء فك موري، فإننا نراه مرتين أسبوعياً لإجراء فحوصات، ولذا فإن رؤيته الآن وهو يتمكن من البلع والتحدث وبدون استخدام أنبوب ثقب القصبة الهوائية بعد أسبوع واحد فقط من الجراحة كان بمثابة نصر كبير له ولنا".

وأشار الموقع إلى أن نجاح هذه العملية يعد أيضاً جزءًا من برنامج طوره معهد القوات المسلحة الأمريكي لطب الأسنان الترميمي، والذي يعمل باحثوه على استخدام قوى الشفاء الطبيعية للجسم، وفي حالة موري من خلال نقل عظام الشظية إلى الفك، لتحسين عملية إعادة بناء عظام الرأس والوجه.