شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. اجلس وذراعك مفرود فى لجنة الامتحان لتشعر بالثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية امتحانات الثانوية العامة يحتاج الطلبة لمراجعة المنهج بشكل شامل فى ليلة الامتحان، حتى يستطيعون الحصول على أعلى الدرجات، فى هذا التقرير جمعنا لكم رأى علماء النفس حول أهم النصائح لمذاكرة ليلة الامتحان والمراجعة النهائية وعند الدخول للجنه الامتحان حتى تستعيد ثقتك بنفسك والتخلص من القلق والتوتر بحسب موقع "brightnetwork".

7 نصائح صحية لمذاكرة ليلة الامتحان والمراجعة النهائية1. قسم وقتك بحكمة

الدقائق القليلة التي تسبق النوم فى ليلة الامتحان هي وقت رائع للحفظ، حيث أثبتت الأبحاث أن التعلم قبل النوم يحسن بشكل كبير من استعادة الذاكرة للمعلومات - لذلك عندما تكون مستلقيًا في السرير، احصل على قراءة سريعة لأهم الحقائق أو المعادلات أو المفردات ثم نام.

2. تناول طعام صحى

ابذل مجهودًا خاصًا لتحضير وجبة لائقة بنفسك، ويمكنك تناول أطعمة تساعد على التركيز أو "غذاء الدماغ" مثل المكسرات أو الأسماك الزيتية، وكذلك يمكنك تناول الوجبة التي تحبها أيضاَ ستجعلك تشعر بالسعادة وستعطيك دفعة استعدادًا لليوم التالي.

3. اضحك

افعل شيئًا واحدًا ممتعًا خلال ليلة الامتحان مثل مشاهدة عرض كوميدى لمدة قصيرة خلال يومك سوف يريحك الضحك ويقلل من التوتر ويساعدك في الحصول على نوم جيد ليلاً.

4. ضبط المنبه

اضبط المنبه، واطلب من أحد أفراد العائلة أو صديق أن يفحصك إذا كنت لا تزال قلقًا من ألا تستيقظ للامتحان فقط تأكد من وصولك إلى الامتحان فى وقت مناسب.

5. تعرف متى تتوقف عن ملأ عقلك بالمعلومات

في الصباح، تناول إفطارًا شهيًا وقم بمذاكرة أهم المعلومات قبل مغادرة المنزل ثم مرة أخرى في الطريق إلى الامتحان. عندما تصل إلى قاعة الامتحان، توقف عن استخدام عقلك.

6. اجلس وذراعك مفروداً فى لجنة الامتحان لتشعر بالثقة

عندما تكون في غرفة الاختبار، اجلس بشكل مريح وقم بفرد ذراعك أو الاتكاء على الكرسي، فإن هذا يطلق نوعًا من الهرمونات يجعلك أكثر ثقة فى نفسك.

7. لا تشرب كثيرا من الماء

لا تشرب الكثير من الماء، رشفة كل ساعة هي كل ما تحتاجه، لن يكون الجفاف مشكلة أثناء الامتحان ، لكن شرب الكثير من الماء والحاجة إلى استراحة في المرحاض كل خمس دقائق هو من الأشياء المزعجة التي تعطل وقتك.