شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. تناول الموز قبل الذهاب للجنة هيساعدك على التركيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ طلاب الثانوية العامة لأداء الامتحانات اليوم، إذا شعرت بالتوتر فى الامتحان، فيجب أن تعلم أنك لست وحدك، فترة الامتحان شاقة للغاية للعديد من الطلاب، حتى أن البعض يشعر بالتوتر على الرغم من استعداده التام بشكل عامة والاستعداد للامتحانات، يجب عليك إيجاد طرق لتقوية صحتك العقلية فى الامتحانات،والتغلب على حاله التوتر والقلق للإداء بشكل جيد وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

1- تناول الموز قبل الامتحان الموز من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم، بجانب انه يمنحك الطاقة ويساعد الدماغ على الشعور باليقظة وزيادة التركيز.

طرق لتقوية الصحه العقلية لطلاب الثانوية العامة

2. احصل على قسط كاف من النوم

قبل الدخول إلى لجنة الامتحان، يجب أن يكون عقلك قد حصل على ما يكفيه من راحه حتى يكون على قدر المسئولية فى الإجابه على أسئل الامتحانات فيجب الحصول على قسط كافٍ من النوم في الليلة السابقة، والتى يجب ان لا تقل عن ثماني ساعات من النوم كل ليلة ، حتى يعمل دماغك في أفضل حالاته.