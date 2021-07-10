شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. المياه والبسكويت المالح برفقتك بلجنة الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى الآن طلاب الثانوية العامة أول امتحان في ماراثون الامتحانات التي تشغل بال جميع الأسر المصرية، والتي تأتى مصاحبة لموجة شديدة الحرارة وارتفاع نسبه الرطوبة مما قد يؤدى للشعور بالحر وما يصاحبه من مشاكل صحية كضربه الشمس أو الإجهاد الحرارى.

وأكد الدكتور محى الدين سليمان وكيل مستشفي حميات العباسية، أن أفضل روشته احترازية وعلاجيه لطلاب الثانوية العامة لتجنب الإصابة بالاجهاد الحرارى أثناء أداء الامتحان تجنب التعرض لأشعه الشمس المباشرة أثناء الذهاب إلى لجنة الةمتحان أو عقب انتهاء الامتحانات.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يجب على طلاب الثانوية العامة تناول وجبه الإفطار قبل الخروج من المنزل وتحتوى على البيض المسلوق والجبن والبرتقال وعصير الفاكهة الطازج لمد الجسم بالطاقة والسوائل وزيادة الإنتباه، وعند الخروج من المنزل ضرورة ارتداء"الكاب" لتغطيه الرأس أو استخدام الشمسية لتجنب التعرض المباشر لأشعه الشمس.

وشدد وكيل مستشفي حميات العباسية، على طلاب الثانوية العامة ضرورة اصطحاب زجاجه مياه داخل لجنه الامتحان لتناول المياه اثناء التواجد باللجنة وطوال فترة الامتحان حتى لا يتعرض الطالب للإجهاد الحرارى نظرا لأن العرق الذى يفقدة الجسم يؤدى إلى نقص الصوديوم بالجسم والمعادن والتي تؤدى إلى الشعور بالهبوط والإجهاد الحرارى.

وأشار الدكتور محى الدين سليمان، إلى أنه عند شعور طالب الثانوية العامة بالإجهاد داخل لجنة الةمتحان يجب عليه تناول البسكويت المملح لتعويض ما يفقده من معادن بجانب شرب الماء.