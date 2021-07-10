شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات.. تعرفى على طرق إنقاص الوزن بعد الحمل والوقت المتستغرق لتعودى لطبيعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مشكلة زيادة الوزن خلال فترة الحمل من أكثر الأمور المزعجة لكل سيدة وتسعى للتخلص من هذه الكيلوجرامات الزائدة بعد الولادة، ومن أفضل الطرق لفقدان الوزن بعد الحمل، تناول وجبات صغيرة ووجبات خفيفة صحية، وتشمل النصائح الأخرى لفقدان الوزن بعد الولادة الرضاعة الطبيعية وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، ووفقا لتقرير لموقع INSIDER بسبب فقدان السوائل الزائد تفقد السيدات عادةً ما بين 8 إلى 20 رطلاً خلال الأسبوعين الأولين بعد الولادة.

الخطوات الأولى لفقدان الوزن بعد الحمل

تبدأ الخطوات الأولى حتى قبل الحمل حيث يعتمد مقدار الوزن الذي تكتسبه المرأة أثناء الحمل على العوامل التالية مؤشر كتلة الجسم قبل الحمل (BMI) ، وعدد حالات الحمل السابقة، ومستويات النشاط البدني والعادات الغذائية، والحصول على مؤشر كتلة جسم صحي قبل الحمل والالتزام بإرشادات اكتساب الوزن يمكن أن يسهل إنقاص الوزن بعد الولادة.

الوضع بعد الولادة

تميل النساء إلى إنقاص الوزن فور الولادة بسبب فقدان المشيمة والسائل الأمنيوسي ومن المرجح أن يستمر ذلك في مرحلة ما بعد الولادة الأولية، وخلال الأسبوعين الأولين بعد الولادة، ستفقد السيدة متوسط من 8 إلى 20 رطلاً حيث يتخلص الجسم من السوائل الزائدة.

ولكن بعد ذلك، ستظل على الأرجح المرأة تحتفظ ببعض الوزن المتبقي أثناء الحمل، وبعد الولادة قد يكون من المغري البدء في حساب السعرات الحرارية ومحاولة فقدان كل هذا الوزن بسرعة ولكن إذا كنت ترضعين طفلك، فسيكون ذلك صعبًا لأن الأمهات المرضعات يحتاجن إلى 500 سعرة حرارية إضافية يوميًا.

ومع ذلك، من الأمن البدء في نظام غذائي وممارسة التمارين الرياضية أثناء الرضاعة الطبيعية، تحتاجين فقط إلى منح جسمك وقتًا كافيًا للتعافي أولاً ما بين أربعة إلى ستة أسابيع:

4 أسابيع: إذا كان لديك ولادة طبيعية يمكنك التحدث مع طبيبك حول العودة إلى ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة بعد أربعة أسابيع من الولادة.

6 أسابيع: إذا كان لديك ولادة قيصرية يجب الانتظار ستة أسابيع قبل البدء في حساب السعرات الحرارية وممارسة الرياضة لفقدان الوزن.

وأكد الخبراء إن فقدان الوزن بحوالي رطل ونصف كل أسبوع آمن ومن المحتمل ألا يؤثر على إمدادات الحليب إذا كنت السيدة ترضع طفلها طبيعيا.

الرضاعة الطبيعية مفيدة لإنقاص الوزن.

الطريقة الأسهل والأكثر أمانًا لفقدان الوزن أثناء الحمل هي تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة لتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

بدء اليوم بوجبة الإفطار واختيار وجبات خفيفة صحية مثل المكسرات وشرب الكثير من الماء طوال اليوم .

الاكثار من تناول الفواكه والخضروات فهي تساعد على تزويد جسمك بالعناصر الغذائية اللازمة بينما تعمل أيضًا على تكسير الرواسب الدهنية.

كيفية إنقاص الوزن بعد الحمل