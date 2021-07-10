كيفية اختيار منتجات العناية الشخصية بالأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 يوليو 2021 10:41 صباحاً - نستخدم جميعاً، نحن وأطفالنا، العديد من منتجات العناية الشخصية مثل الصابون والغسول ومنتجات الشعر ومعجون الأسنان. وتحتوي بعض هذه المنتجات على مواد كيميائية مثل الفثالات، غالباً ما يتم إضافتها لمزج العطر أو اللون بالمنتج، وقد يكون لها آثار صحية مثل الخلل الهرموني. وهي أكثر ضرراً على الأطفال. في هذا الموضوع الذي يهمّ كثيرات من الأمهات، ندلك على المنتجات التي يتوجب عليك اختيارها وهي الأكثر أماناً للأطفال.

صابون اليدين

صابون اليدين

تجنبي أن يستخدم طفلك "الصابون المضاد للبكتيريا"، مثل الصابون الذي يحتوي على التريكلوسان، فالصابون العادي والماء يعملان بشكل جيد لمنع انتشار الجراثيم.

في حالة عدم توفر الماء والصابون، استخدمي معقم اليدين الكحولي لقتل الجراثيم. تأكدي من قراءة الإرشادات على المنتج. وعليك اختيار غسول الجسم أو قطع الصابون الخالية من العطور.

منتجات العناية بالجسم

استخدمي مضادات التعرق الخالية من الألمنيوم

اختاري المستحضرات الخالية من العطور، خصوصاً إذا كان طفلك يعاني من الأكزيما أو بشرته حساسة، وعادةً ما تحتوي المنتجات التي تحمل علامة "مضاد للعرق" على الألومنيوم، التي توقف عمل الغدد العرقية، والأفضل أن يستخدم طفلك مزيل العرق بمكونات مثل الصودا أو نشاء الذرة، خصوصاً قبل اللعب.

منتجات العناية بالشعر

شامبو لا يحتوي على البارابين

جنّبي طفلك علاجات التمليس الكيميائية، حيث يمكن أن تحتوي على مواد كيميائية ضارة مثل الفورمالديهايد أو هيدروكسيد الصوديوم (الغسول). اختاري له الشامبو والبلسم الذي لا يحتوي على الفثالات أو البارابين (تحققي من الملصق للتأكد). كما يمكنك تجريب الوصفات المصنوعة منزلياً باستخدام المكونات المنزلية الشائعة مثل زيت الزيتون لترطيب عميق للشعر المجعد خصوصاً.

المناديل وكريمات الترطيب

كريمات ترطيب خالية من العطور

استخدمي مناديل الأطفال المبللة الخالية من العطر، ولمنع الطفح الجلدي الناتج عن الحفاضات، قومي بتغيير الحفاضات بشكل متكرر، ونظفي البشرة بلطف، واستخدمي كريم حفاضات خالٍ من العطور (مثل المنتجات التي تحتوي على أكسيد الزنك)، ولا تستخدمي بودرة التلك، لأنها قد تسبب تلفاً للرئة عند استنشاقها.

منتجات العناية بالفم

معجون أسنان يحتوي على الفلورايد

تجنبي شراء معجون الأسنان، الذي يحتوي على مادة التريكلوسان، حيث يوصى باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، لكن ابدأ بوضع كمية صغيرة بحجم حبة الأرز على فرشاة أسنان طفلك. وتجنبي استخدام البنزوكائين الموضعي لتخفيف آلام التسنين عند الأطفال، وبدلاً من ذلك استخدمي منشفة قماشة باردة أو دلكي لثة طفلك بإصبعك النظيف. يجب ألا يستخدم الأطفال غسول الفم حتى سن 6 سنوات، عندما يكونون قادرين على المضمضة والبصق، لذلك احتفظي بغسول الفم بعيداً عن متناول أيديهم، حيث يمكن أن تكون بعض المكونات سامة إذا تناولوها.

كريم واقي من الشمس

اختاري واقي الشمس الذي يحتوي على الزنك

استخدمي دائماً واقٍ من الشمس بنسبة حماية تصل إلى 50 % أثناء تواجد أطفالك تحت أشعة الشمس، واختاري المنتجات ذات الأساس المعدني مثل واقي الشمس بأكسيد الزنك بدلاً من المنتجات الكيميائية مثل أوكسي بنزون، وإذا كنت تستخدمين بخاخاً واقياً من الشمس، قومي برش الواقي على يدك أولاً ثم ضعيه على طفلك لتقليل فرصة استنشاقه للرذاذ.

الأطفال الذين يعانون من حساسية من اللوز أو البذور

قد يحتوي الكريم على زيت اللوز

قد تحتوي بعض المستحضرات وغسول الجسم ومنتجات الشعر على زيوت أساسها زيت اللوز، أو البذور، فمن الأفضل تجنب هذه المنتجات. وكوني حذرة عند قراءة الملصقات، نظراً لأن بعض الزيوت التي أساسها الزيوت لا تظهر بأسمائها الشائعة، على سبيل المثال، قد يظهر زيت الفول السوداني باسم "زيت أراشيس". تحدثي إلى طبيب الأطفال أو أخصائي الحساسية للحصول على مزيد من المعلومات.