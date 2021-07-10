نصائح عند اختيار ملابس الأطفال الرضع

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 يوليو 2021 10:41 صباحاً - اختيار وشراء ملابس الأطفال الرضع -من شهر إلى 24 شهراً- مهمة ممتعة ولكنها ليست سهلة؛ فأنت تذهبين للسوق التجاري أو ألمول تسبقك الأشواق واللهفة والرغبة الشديدة في شراء كل ما هو جميل من الثياب والاحتياجات لرضيعك الجميل، وخوفاً عليك الخليج 365 الأم من الإسراف أو التبذير أو شراء لوازم كثيرة لن يحتاجها رضيعك الصغير بعد فترة زمنية تقدم لك "الخليج 365 نت" نصائح عند الاختيار، يعرضها أ.ماجد عبد الحميد صاحب محلات ملابس للأطفال بوسط القاهرة

نمو الرضيع يوماً بعد يوم

الرضيع ينمو بسرعة..فلا تشتري ملابس كثيرة

لهذا عليك الحرص على عدم اقتناء أو شراء ملابس كثيرة؛ لأن نمو الرضيع سيكون بسرعة في الواقع، والزى الواحد لا يتحمل إلا شهراً واحداً

الملابس يجب أن تتميز بحماية الطفل من الحرارة المرتفعة في فصل لصيف، ومن برودة الجو في الشتاء أيضاً

اختيار ملابس مريحة ومرنة، سهلة عند إزالتها أو في حالة تغيير حفاظات الرضيع، وأن تكون مجهزة مع نظام الإغلاق -أزرار أو سوسته- بسيطة وآمنة

ابتعدي عن الأربطة، والأشرطة، والدبابيس أو الأزرار الكبيرة؛ فهي خطيرة على الطفل

لا تقتربي من اختيار الأقمشة التي يكثر فيها الجانب الصناعي، حيث لا يتسنى لها امتصاص العرق بشكل جيد

والصوف أيضاً يمكنه أن يهيج جلد الرضيع، واختاري القطنية

ابتعدي عن اختيار الملابس التي تلبس من خلال الرأس، واشتري الملابس الأشبه بالقمصان التي تربط على المعدة بشريط عريض لاصق

اختيار ملابس النوم

ملابس النوم هي ملكة ملابس الأطفال

المنامة.. البيجامة.. ملابس النوم.. كيس النوم، هي ملكة الملابس للأطفال الرضع، اختاريها بسيطة، تضم الرضيع مع الضغط في الظهر والساقين

وتغطيه من الرأس إلى أخمص القدمين. وهي أكثر أماناً من الغطاء التقليدي أو اللحاف

التفكير في شراء القفازات في فصل الشتاء وسوء الأحوال الجوية، مع اختيار لوازم تغطية الرأس والأذنين. خاصة للرضع أقل من ثلاثة أشهر

عفواً لا تفكري في الأحذية فهي عديمة الفائدة، الجوارب تكفي لمنع قدميه من أن تبردا عند محاولاته الأولى للوقوف. من الأفضل عدم وضع القدم في حذاء.

اختيار الملابس القابلة للغسل في آلة الغسيل والتي تجف بسرعة، بهدف توفير الوقت بالنسبة للأم من ناحية،

ومن جهة أخرى تكون الأفضل لغسلها وشطفها

مشاعر الأم عند الاختيار..الشراء

ابتعدي عن الملابس غير العملية

تبحث الأم الواعية عن ما هو مريح ومناسب لطفلها الرضيع عند رغبتها في شراء ملابسه اليومية، فالرضيع دائم الحركة والنشاط ولا يمكن التحكم بأفعاله خلال اليوم

تضطر بعض الأمهات إلى تبديل ملابس رضيعها أكثر من مرة يومياً، كما أنه من الضروري تبديل ثيابه بشكل دائم للحفاظ على صحته ونظافته الشخصية على أكمل وجه

ابتعدي عن اختيار الكثير من الملابس غير العملية؛ التي تلبس لمرة واحدة فقط أو لمناسبة ما، وكذلك الملابس الضيقة فهي غير صحية على الإطلاق وتسبب العديد من المشاكل الصحية للطفل الرضيع

ينصح بعدم التسرع والوقوع في خطأ استباق الأمور وشراء الملابس قبل الولادة، حيث يجب الانتظار إلى ما بعد ولادة الطفل ومعرفة حجمه ووزنه وبعد ذلك شراء ما يحتاجه من ملابس

شراء ملابس الأكبر حجما

اشتري كمية كافية من الجوارب

على الأم أن تقوم بشراء الملابس أكبر حجماً بعض الشيء لتكون مريحة لطفلها، مع اختيار النوعية الجيدة لقماش الملابس؛ لأن بعضها قد يتغير حجمه مع تكرار غسلها

يجب على الأم شراء الملابس الداخلية للطفل في عمر ثلاثة أشهر بما يناسب عمر ستة أشهر، وينصح بعدم شراء أكثر من ثلاثة على الأكثر

الحرص على شراء كمية كافية من الجوارب، شراء ما يقارب أربع بيجامات للطفل عند اقتراب موعد بلوغه العام؛ لأنه سيكبر وينمو ولن يحتاجها في عامه القادم

معدل النمو يختلف عليك أن تعرفي أن معدل نمو كل طفل يختلف عن غيره، لهذا اشتري ملابس أكبر من مقاس طفلك بدرجة؛ لكي تناسبه فترة أطول، فالأطفال يكبرون بسرعة

لا داعي لشراء ملابس بأسعار مبالغ فيها، وتجنبي شراء الملابس ذات الياقة، لأنها تؤذي الطفل عند ارتدائها والجلوس بها أوقات طويلة

ركزي على الملابس القطنية

ركزي على شراء قطع الملابس القطنية

ولتحقيق هذا؛ احرصي على أن تكون فتحة الرقبة واسعة، بالدرجة التي تسمح بإدخال رأس الطفل منها بسهولة دون أن تسبب له إزعاجاً

ركزي على شراء قطع الملابس القطنية، كي لا تعرضي بشرة طفلك للالتهابات الشديدة في الفترة الأولى من عمره، والتي يكون فيها جلده حساساً للغاية

هل تعلمين أن الملابس ذات القطعة الواحدة (السالوبيت)، أفضل من البنطلون الذي يمكن أن يضايقه، كما أنها تدفئ قدميه دون معاناة الجوارب التي ستنزلق من قدميه الصغيرتين

المولود في الصيف يحتاج إلى عدد قطع أقل من المولود في الشتاء، ومن أهم القطع التي يحتاجها المولود في فصل الصيف: فانلات داخلية بكم قصير لارتدائها تحت الملابسكادر.