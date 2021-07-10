نزيف سرة المولود متى يسبب القلق

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 يوليو 2021 10:41 صباحاً - جدول المحتوى

1. نزيف الحبل السري الطبيعي

2. أسباب نزيف زر البطن

3. متى يسقط الحبل السري؟

4. كيف تعتنين بقرعة الحبل السري؟

5. متى تقلقين بشأن نزيف الطفل السري؟

6. علاج نزيف زر البطن

عادة ما يُرى نزف زر البطن أو نزيف السرة عند الوليد قبل أو بعد سقوط الجذع السري، يربط الحبل السري الطفل بمشيمة الأم للتغذية أثناء حياة الجنين، يتم تثبيت الحبل وقطعه أثناء الولادة، يُطلق على الجزء المتبقي من الحبل على بطن الوليد اسم الجذع السري بضع قطرات من الدم من السرة ليست مدعاة للقلق في معظم الحالات ومع ذلك، يمكنك طلب رعاية طبية إذا كان المولود يعاني من نزيف مستمر في زر البطن، التقت الخليج 365 نت بالدكتور مختار فتحي أخصائي الأطفال وحديث الولادة؛ للتعرف على أسباب وعلاج نزيف زر البطن عند الأطفال حديثي الولادة ونصائح لتعزيز التئام الجذع السري.

1. نزيف الحبل السري الطبيعي

نزيف السرة

كمية صغيرة من نزيف الحبل السري أمر طبيعي بينما يبدأ في الانفصال عن جسم الطفل. قد تلاحظين بضع قطرات من الدم تتدفق من الجذع أثناء سقوطه أو بعده. قد يحدث النزيف أيضاً في حالة احتكاك الملابس أو الحفاضات بالجذع.

أمر طبيعي بينما يبدأ في الانفصال عن جسم الطفل. قد تلاحظين بضع قطرات من الدم تتدفق من الجذع أثناء سقوطه أو بعده. قد يحدث النزيف أيضاً في حالة احتكاك الملابس أو الحفاضات بالجذع. بضع قطرات من النزيف الذي يهدأ بسرعة أمر طبيعي ولا يدعو للقلق. في بعض الأحيان، يؤدي التنظيف أو الضغط على الجذع إلى إبطاء النزيف أو إيقافه. يعتبر النزيف السري غير طبيعي إذا ظهر الدم حتى بعد المسح أو الضغط.

2. أسباب نزيف زر البطن

أسباب نزيف السرة



يمكن أن يكون نزيف زر البطن عند حديثي الولادة لأسباب مختلفة. في معظم الحالات، لا يكون سبباً للقلق، وهو جزءٌ من عملية الشفاء الطبيعية. فيما يلي الأسباب الشائعة لنزيف زر البطن عند الأطفال حديثي الولادة.

احتكاك الملابس أو الحفاض بالجذعة السرية.

يبدأ الجذع السري بالانفصال عن الجسم.

لقد سقط الجذع السري للتو.

على الرغم من أن النزيف الخفيف من زر بطن المولود الجديد قد يحل نفسه، فإن النزيف المستمر يتطلب عناية طبية.

3. متى يسقط الحبل السري؟

متى يسقط الحبل السري

قد يسقط الحبل السري في غضون أسبوع إلى أسبوعين في معظم الأطفال حديثي الولادة قد يحدث هذا مبكراً أو متأخراً عند بعض الأطفال دون أي أسباب محددة، خلال الأيام الأولى من الحياة، يبدأ جذع الحبل السري في الجفاف ويصبح أصغر حجماً، ثم يتساقط في النهاية.

4. كيف تعتنين بقرعة الحبل السري؟

كيف تعانين بالحبل السري

توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) والكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد بالعناية الجافة بالحبل السري، وتعطي النصائح الآتية:

دعي الجذع يسقط من تلقاء نفسه: لا ينصح بشد الجذع، لأن هذا قد يزيد من خطر النزيف أو العدوى.

اغسلي الطفل بقطعة قماش أو إسفنجة رطبة للحفاظ عند الجذع.

يمكنك إبقاء الجزء الأمامي من الحفاض مطوياً أسفل الجذع السري لتعريضه للهواء، هذا قد يعزز عملية الشفاء.

تغيير الحفاضات في الوقت المحدد، ولم يعد يوصى بممارسات مثل مسح الجذع بالكحول أثناء كل تغيير حفاض؛ لأن هذا قد يقتل البكتيريا المفيدة.

استخدمي ملابس أطفال فضفاضة تحتوي على مواد دقيقة لتجنب الضغط على الجذع وفركه.

لا تسحبي الحبل أو تسحبه لإزالته.

لا تحممي الطفل في الحوض أو تغرقيه حتى يسقط الحبل السري

قد يتغير لون الجذع السري من الأصفر إلى الأخضر والأسود أثناء التجفيف، ليست هناك حاجة للتدخل، لأنه تغيير طبيعي في اللون قبل سقوط الجذع السري.

5. متى تقلقين بشأن نزيف الطفل السري؟

متى تقلقين من نزيف السرة

يمكنك طلب رعاية طبية فورية في الحالات التالية.

استمرار الجذع السري بالنزيف حتى بعد الضغط المباشر حسب تعليمات طبيب الأطفال.

وجود قطرات قليلة من الدم لأكثر من ثلاثة أيام.

معاناة المولود من حمى.

وجود احمرار أو إفرازات كريهة أو انتفاخ حول الجذع.

بكاء الطفل عند لمس المنطقة المحيطة بالسرة.

طفح جلدي أو بثور حول زر البطن.

الحبل لا يقع ضمن الإطار الزمني المحدد، ويستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع.

6. علاج نزيف زر البطن

نزيف السرة