شرح أهمية يوم عرفة للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 يوليو 2021 10:41 صباحاً - يعدّ يوم عرفة من أعظم الأيّام التي تمرّ على المسلمين؛ إذ إنّه يوم التوبة إلى ربّهم، يوم الطاعات والعبادات التي تقرّبهم من الله؛ ليُدركوا أنّ ما أعدّه الله لهم من الأجر والثواب خيرٌ من الدُّنيا وما فيها، ولذلك يستحسن بكلّ مُسلمٍ الإقبال على الطاعات والعبادات فيه، واستغلاله بما يحقّق رضاء الله –سُبحانه- ويقي النّفوس من الشحناء والبغضاء. ولهذه الميزات كلها على كل أم أن تشرح لطفلها أهمية يوم عرفة، صيامه وبذل الجهد لإرضاء الرب وتقديم الخدمات والحسنات والالتزام بطاعة الله. الشيخ عبد العال محمد الأستاذ بجامعة الأزهر يضع لنا مجموعة من الفوائد ليوم عرفة تتناسب وقدرة الطفل على الفهم والاستيعاب

سبب تسمية يوم عرفة

في يوم عرفة..علم سيدنا إبراهيم أن رؤيته حق

وردت العديد من الأقوال في بيان سبب تسمية يوم عرفة بهذا الاسم؛ فقيل لأنّ الوقوف في عرفة يكون فيه، وقيل لأن إبراهيم -عليه السلام- عَلِمَ في ذلك اليوم أنّ رؤيته حقٌّ؛ بعد أن رأى في منامه أنّه يذبح ابنه إسماعيل -عليه الصلاة والسلام-

سُميّ بيوم عرفة لأنّ لقاء آدم بحوّاء كان في ذلك اليوم عند جبل عرفات، إذ كانا قد افترقا بعد هبوطهما من الجنّة وقيل إنّه سُميّ بيوم عرفة؛ لعلوّ العباد فيه على الجبل، إذ كانت العرب تُطلِق على ما علا عن الأرض عرفة

تترتّب على يوم عرفة العديد من الفضائل؛ إذ إنّه يوم العتق من نار جهنّم، ومغفرة الذنوب، أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (ما مِن يَومٍ أَكْثَرَ مِن أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فيه عَبْداً مِنَ النَّارِ، مِن يَومِ عَرَفَةَ، وإنَّه لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بهِمِ المَلَائِكَةَ)

على المسلم في هذا اليوم اجتناب كلّ ما حرّم الله؛ لنَيْل العتق من النار، ومغفرة الذنب،، قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّ اللهَ عزَ وجلَّ يباهي ملائكتَهُ عشيةَ عرفةَ بأهلِ عرفةَ فيقولُ: انظروا إلى عبادي أتوني شُعثاً غُبرا)

ومن أتمّ النِّعم التي يمنّ بها الله -تعالى- على عباده يوم عرفة؛ نزوله إلى السماء الدُّنيا إذ قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (ما مِن يومٍ أفضلُ عندَ اللهِ مِن يومِ عرفةَ ينزِلُ اللهُ إلى السَّماءِ الدُّنيا فيُباهي بأهلِ الأرضِ أهلَ السَّماء)ِ

الوقوف بعرفة أفضل الأعمال في هذا اليوم

يبدأ الدعاء يوم عرفة بعد زوال الشمس

اخبري طفلك بأنالوقوف بعرفة يُعدّ الركن الأعظم من أركان الحجّ، فقد قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم (فمن فاته الوقوف بعرفة؛ فاته الحجّ)، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "الحجّ عرفة؛ أيّ هو الأصل، والباقي تَبَعٌ"، ونقل ابن قدامه إجماع العلماء على ذلك

يُسنّ الإكثار من ذِكْر الله -تعالى- يوم عرفة، في أي جزءٍ من أجزائه، وفي أي حالٍ من الأحوال؛ جلوساً، أو قياماً، أو اضطجاعاً، ومن صور ذِكْر الله؛ التكبير، والتهليل، والتحميد، وغير ذلك

صيام يوم عرفة بيّن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- فَضْل صيام يوم عرفة بقَوْله:(صِيَامُ يَومِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ علَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتي بَعْدَه)

يُستحبّ الدُّعاء يوم عرفة؛ إذ إنّه من أوقات الاستجابة، كما أنّ ثوابه أعظم، قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ)، كما يُستحبّ الثناء على الله -عزّ وجلّ- قبل الدُّعاء

يبدأ الدُّعاء يوم عرفة بعد زوال الشّمس؛ أي بعد أداء الحجّاج لصلاتي الظُّهر والعصر، جَمْعاً وقَصْراً وقت الظُّهر، بأذانٍ واحدٍ وإقامتَين، فيتوجّه الحجاج إلى عرفة، ويتقرّبون إلى الله -سُبحانه- بالدُّعاء، والذِكْر والتلبية

وكذلك الدُّعاء بعد حَمْد الله، والصلاة على النبيّ محمّد -صلّى الله عليه وسلّم-، ويستمرّ الحجّاج على ذلك الحال إلى غروب الشّمس

يوم عرفة.. أهم أركان الحج

يوم عرقة من افضل الأيام عند المسلمين

اطلعي طفلك على أن يوم عرفة من الأيام الفاضلة لدى المسلمين، حيث تجاب فيه الدعوات فيعتبره كثيرون يوم إكمال الدين وإتمام النعمة ويوم مغفرة الذنوب والعتق من النيران.

1. يوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، وهو أهم أركان الحج، ويعدّ من أفضل الأيام عند المسلمين، إذ إنه أحد أيام العشر من ذي الحجة. فيه يقف الحُجّاج على جبل عرفة

2. سبب تسمية عرفة بهذا الاسم؛ أن جبريل طاف بالنبي إبراهيم فكان يريه مشاهد ومناسك الحج فيقول له: "أعرفت أعرفت؟" فيقول إبراهيم: "عرفت عرفت" ولهذا سمي عرفة

3. يعد الوقوف بعرفة أهم ركن من أركان الحج وذلك لقول النبي محمد، صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه"

4. وقت الوقوف بعرفة هو من زوال شمس يوم عرفة إلى طلوع فجر اليوم التالي وهو أول أيام عيد الأضحى، ويستحب للحاج في يوم عرفة أن يكثر من الدعاء والتلبية

5. قال النبي محمد، صلى الله عليه وسلم: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير"

6. ويعد يوم عرفة أحد الأيام العشرة المفضلة في أعمالها على غيرها من أيام السنة

7. هو يوم العيد لأهل الموقف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام)