بطاقات تهنئة للأطفال في عيد الأضحى المبارك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 يوليو 2021 10:41 صباحاً - تصميم - حسين علوي

علّمي طفلك أن تكون تهنئته في العيد غير عادية، بل جديدة ومعبرة، وتحمل كل معاني الحب في عيد الأضحى المبارك، بعبارات صادقة تنبع من قلبه، لكل أفراد العائلة، اسأليه أولاً ما الذي يشعر به تجاه كل من يحبهم من حوله، ثم ساعديه في كتابة مثل هذه العبارات، على بطاقات يمكنك تصميمها معه يدوياً، أو استعيني بمواقع خاصة ببطاقات المعايدة والكتابة عليها، ومن ثم إرسالها عبر الواتس للشخص المقصود.

"الخليج 365 وطفلك" تقدم لأطفالك أجمل العبارات التي يمكن الاستعانة بها، لمساعدتهم على إرسالها لمن يحبون. على أن يرفقوا بها اسم الشخص، وعبارة: "عيد أضحى مبارك"

عبارات معايدة للأم

بطاقة معايدة للأم في عيد الأضحى المبارك

من روائع خلق الله قلبُك يا أمي

أُمي؛ إني مَدينُ لَكِ بكلِ ما وصلتُ إِليه، وما أرجو أَن أَصِل إِليه.

لّم أَطمَئِنُ قَط إلا وأَنا في حِجرِ أُمي.

لا يوجَد شَيء فِي الدُنيا أجمَل مِن قَلبِك التقي

أُمي؛ لن أسميكِ امرأة سأُسَميك كُلَ شيء.

كنزي الحقيقيّ هوَ أنت يا أُمي

عبارات معايدة للأب

بطاقة معايدة للأب في عيد الأضحى المبارك

بين كلّ تجعيدة وتجعيدة من وجهها يا أبي قصة نعيم عشته أنا وأخواتي.

ربي أطل في عمر رجل أفتخر دائماً بكونه أبي.

من أنا دونك يا أبي، قل لي: أيغدو البحر بحراً من دون ماء؟.

هناك نوعان من الرجال: أنت يا أبي وبقية الرجال.

أبي أنت كلّ ما أملك من هذه الحياة.. دمت لي نعمة من الله وخيراً لا أرجو سواه.

لا يغفو قلبك يا أبي، إلّا بعد أن تغفو جميع القلوب.

عبارات معايدة للإخوة

بطاقة معايدة للإخوة الأكبر سناً في عيد الأضحى المبارك

أعتمد عليكم يا من أنت خير من نفسي.

أخي .. لن أقارن بينك وبين أحد مطلقاً.

يتطلب الأمر رجلين للحصول على أخ واحد.

أخي .. أنت نعمة من الله، لا يعرف قيمتها إلاّ من تمتّع بها.

أجمل قدر في دنيِاي أنك أخي.

عبارات معايدة للأخوات

بطاقة معايدة للأخت في عيد الأضحى المبارك

أختي صاحبة الابتسامة الرائعة والوجه البريء.

أنت يا من تلتمسين لي الأعذار، ولا تحيجينني للاعتذار، ولا تعيرينني بذنب فعلته ولا بجرم ارتكبته.

يا أختي لو تطلبين حياتي لأعطيتكِ، أنا ومالي كلنا ملك يُمناكِ.

أنت أختي وصديقتي، نصف ابتسامتي ونصف حياتي.

أختي .. أنت حكاية لا تصفها الحروف، لا تعارضيني إلّا فيما يخالف مصلحتي.

من كانت لديه أخت فهو ملك الدنيا بأكملها لأنّ الأخت بحد ذاتها دنيا وعالم.

عبارات في معايدة للعمة

بطاقة معايدة للعمّة في عيد الأضحى المبارك

عمتي حقاً أحمل لك أفضالاً كثيرة لن أنساها ما حييت.

عمتي، أتمنى من الله أن أكون ولو سبباً بسيطاً في سعادتك أنت الحب كله.

حبيبتي عمتي أتمنى من الله أن يجعل لك نصيب من كل هذه الدعوات التي أدعوها لك.

كلك محاسن يا عمتي وصفات حسنة إنها لمحظوظة بك أسرتك الصغيرة.

جعل الله حياتك جميلة كزهر الياسمين ورزقك كل الخير الوفير.

لن أسميكِ عمتي، سأسمّيك كلّ شيء جميل من حولي.

عبارات معايدة للعم

بطاقة معايدة للعم في عيد الأضحى المبارك

ابتسامتك وحدها تحبب خلق الله فيك.

أرى لطف الحياة معك، أرى حزني يتلاشى بقربك أنت مثلي الأعلى.

يُمكنني إخبارك بما لا يمكنني إخبار أبي به، أشعر أنك الزميل في الفريق.

لا عائلة كاملة من دون عم.

عمي، أردت فقط أن أتوقف دقيقة لأقول لك شكراً على كل شيء.

عمّي .. أنا محظوظ جداً لأنك شقيق أبي.

عبارات معايدة للإخوة الصغار

بطاقة معايدة للإخوة الصغار في عيد الأضحى المبارك

تعيش اليوم بيومه، بل كل ساعة بساعتها من دون تخطيط .. هذا أجمل ما فيك.

أعرف أنك لا تطلب سوى الحب والضحك والسلام.

عندما أحضنك، أشعر يأنني أحتاج للحضن أكثر منك.

كيف لي أن لا أقع في حبك أيها المخلوق الصغير.

أحبك سواء كنت موهوباً أو بلا موهبة.

أخي الصغير .. عندما تغضب مني بكلمة تنسى ما خدشت قلبك الصغير به.

عبارات معايدة للصديق

بطاقة معايدة للصديق في عيد الأضحى المبارك

صديقي .. أذهب إليك بمشاكلي وأعود خفيفاً لا أحمل إلّا حبك معي.

نتشاجر يومياً، لكننا ننسى أخطاء بعضنا في نهاية اليوم، هذه هي الصداقة.

عندما يؤلمني النظر للماضي، وأخاف ممّا سيحدث في المستقبل، انظر لجانبي فأجد صديقي الحميم هنا ليدعمني.

إذا قفزت من أعلى الجسر، لن أقفز معك، بل سأنزل تحته كي أتلقاك.

أستطيع أن أحادثك حتى في منتصف الليل، وأجدك مهتماً.

صديقي .. أنا وأنت عقل واحد في جسدَين.

عبارات معايدة للجدّة

بطاقة معايدة للجدّة في عيد الأضحى المبارك

جدتي أنت الأثر الجميل الذي بقيت لنا على مر الزمن.

حفظك الله لنا يا جدتي رمزاً قوياً شامخاً يسندنا مهما جار علينا الزمن.

جدتي على الرغم من التجاعيد التي رسمت على وجهك إلا أنك تبقين أجمل إنسانة في نظري.

أنا جدتي أجمل جدات العالم، وأروع إنسانة في حياتي.

جدتي مهما بحثت في العالم لن أجد أحداً يضاهيك في نقاء روحك وطهر قلبك.

جدتي أنت لا تغيبين عن لساني في دعواتي، الله يعافيك يحفظك لنا من كل شر.

عبارات معايدة للجّد

بطاقة معايدة للجدّ في عيد الأضحى المبارك

كلهم رجال في حياتي لكنك أنت الملك يا جدّي

أنت تسمعني وتضمني وتنصحني، لكنك قد لا توافقني

أنت يا من تحمل فضة في شعرك وذهباً في قلبك.

عندما أفكر في الشخص الذي ألهمني أعود إليك.

جدّي .. مهما اختلفت مع أبي تظل أنت صديقي.

قمت بالكثير في حياتك، لكننا ندرك أنّ أهم ما تفخر به هو تربيتك لأبنائك وأحفادك.

عبارات معائدة للعائلة

بطاقة معايدة للعائلة في عيد الأضحى المبارك

عائلتي وطن وأنا من دونهم غربة.

العائلة كنز يجب أن نحافظ عليه.

عندما تتفكك العائلة يخرب البيت.

الحياة هدية، والعائلة هدية، والأصدقاء أيضاً، كل شيء هدية ونعمة.

احم عائلتي يَا الله من كل شعور يخلق عبوساً لملامحهم، ويؤلم قلوبهم.

اللحظات الأسعد في حياتي هي تلك القليلة التي أقضيها في المنزل في أحضان عائلتي.

عبارات معايدة للوطن

بطاقة معايدة للوطن في عيد الأضحى المبارك

لا يوجد سعادة بالنسبة لي أكثر من حرية موطني.

ليس هناك شيء في الدنيا أعذب من أرض الوطن.

لم أكن أعرف أن للذاكرة عطراً أيضاً، هو عطر الوطن.

ليس هنالك ما هو أعذب من أرض الوطن.

عندما تشرب من ماء الوطن وتغيب عنه، فسوف تعيش على أمل تذوق ھذه الماء مرة أخرى.

حب الوطن لا يحتاج لمساومة، ولا يحتاج لمزايدة، ولا يحتاج لآلاف الكلمات، أفعالنا فقط تشير إلى حبنا له.