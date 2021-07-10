أطعمة لا ينصح بتناولها على الإفطار

كتبت أسماء لمنور في السبت 10 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 49 دقيقة

رغم أهمية وجبة الإفطار إلا أن الأطباء يحذرون من تناول بعض الأطعمة في الصباح على معدة فارغة، لأنها قد تنعكس فائدتها بشكل سلبي على الجسم.

وفي هذا السياق، وضع الأطباء قائمة بالأطعمة التي لا يمكن تناولها على الإفطار، بادئ ذي بدء، لا ينصح الخبراء بتناول الحمضيات، لأنها تحتوي على الكثير من الأحماض، والتي لا يمكن أن تسبب فقط حرقة المعدة، ولكن أيضًا الحساسية.

ويبدأ الكثير من الناس يومهم بالقهوة، لكن هذا ليس جيدا، السبب الرئيسي لعدم استحسان القهوة في الصباح هو تلف الغشاء المخاطي، ينصح أولئك الذين اعتادوا على هذا المشروب في الصباح بتخفيفه بالحليب أو الكريمة لتقليل التأثير السلبي.

كما يُحظر تناول فاكهة الكمثرى أيضاً على معدة فارغة لأنها من الممكن أن تحدث اضطرابات في حركة الأمعاء بالإضافة إلى احتواءها على الأحماض العضوية تؤثر على نشاط انقباض المرارة والأمعاء مما يسبب الإسهال.

لذلك يجب أن يحتوي الإفطار على جميع العناصر الغذائية المهمة للجسم، فيحتوي على خمسة عناصر رئيسيّة، وهي الكربوهيدرات والنشويات والدهون والسكريات والبروتين، في هذا المقال تعرف على وجبة الافطار الصحية وعناصرها الرئيسية وكيف تحضر إفطاراً مميزاً وصحياً في الوقت ذاته!