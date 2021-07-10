10 أطعمة تسبب سمنة الخصر توقفي عن تناولها

بيروت - نادين محمد -

إذا كنت تعانين من ثبات الوزن لفترة طويلة؛ توجد أطعمة عديدة يمكن أن تعرقل فقدان الوزن، بل في المقابل تتسبب في إصابتك بالكرش والسمنة، وذلك لأن بعضها يحتوي على الكثير من المكونات الإضافية مثل السكريات المضافة والصوديوم والزيوت المهدرجة.

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1- صوص السلطات

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الكثير من السلطات التي يتم شراؤها من المتجر تحتوي على زيوت فول الصويا أو زيت الكانولا، فهي مليئة بالنكهات الاصطناعية والألوان والمواد الحافظة الغنية بالصوديوم، إلى جانب السكريات المضافة والدهون المتحولة، وفقاً لأبحاث هارفارد.

2- المافن

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الكعك يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر مع القليل جداً من الألياف، ومع ذلك جربي صنع فطائر أصغر في المنزل باستخدام دقيق القمح الكامل وكمية أقل من السكر واستبدلي العسل أو شراب القيقب بالسكر، أو حتى فاكهة إضافية للحصول على حلاوة طبيعية.

3- منتجات الألبان قليلة الدسم

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قد تبدو منتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدسم، وخاصة الزبادي، الخيار الأمثل لتقليل الوزن، ولكن اتضح أنه في بعض الأحيان، يتم تعويض النكهة المفقودة من الدهون بالسكريات المضافة.

اختيار الزبادي العادي كامل الدسم باعتدال وإضافة نكهة الفواكه الطازجة والمكسرات.

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زيت جوز الهند خيار صحي بدءاً من إضافته للخضار أو خبز الحلويات لكنه يحتوي على نحو 50٪ من الدهون المشبعة أكثر من الزبدة، ويتسبب في ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم أكثر من الزيوت الأخرى.

5- الجرانولا

الجرانولا مليئة بالدهون المضافة مثل الزيوت وزبدة الجوز والسكريات والصوديوم، يحتوي الكثير من الجرانولا على شراب الذرة عالي الفركتوز والزيوت المهدرجة، والتي يمكن أن تسهم في زيادة الوزن وتحقيق نتائج صحية سلبية.

6- زبدة الفول السوداني

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تمنحك العديد من الفوائد الصحية، لكن عليك تناولها باعتدال، وعليك التأكد قبل شرائها أنها لا تحتوي على أي ملح وسكر مضاف، أو أي زيوت مهدرجة جزئياً.

7- الحليب المخفوق

يمكن أن يكون الحليب المخفوق مليئاً بالسعرات الحرارية الفارغة ونفس الكمية تقريباً من السكر والمحليات الاصطناعية الموجودة في المشروبات الغازية؛ لذا للحصول على الكمية المناسبة من البروتين نتناول المكسرات والبقوليات والبيض والأسماك لتلبية احتياجاتنا اليومية من البروتين.

8- المشروبات الغازية الدايت

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المشروبات الغازية السكرية يمكن أن تؤدي في الواقع إلى زيادة دهون البطن لدى البالغين والزيادة في محيط الخصر.

9- الأرز الأبيض

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يعتبر الأرز خياراً صحياً لتكملة أي وجبة فهو غني بالألياف والفيتامينات والمعادن. يحتوي الأرز الأبيض على مؤشر نسبة السكر في الدم أعلى من الأرز البني، مما يعني أنه يرفع مستويات السكر في الدم أكثر من الأرز البني بعد الاستهلاك.

10- فشار الميكروويف

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الفشار وجبة خفيفة صحية ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامينات B1 وB3 وB6 وكذلك الحديد والمغنيسيوم والفوسفور، كما أنه غني بالألياف.

ومع ذلك، فشار الميكروويف يحتوي على دهون وملح مضافين، ومن الممكن أن يسبب إفراطاً في تناوله وزيادة الوزن.