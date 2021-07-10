شكرا لقرائتكم خبر عن إذا شربت فنجان قهوة على معدة فارغة.. ماذ يحدث؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 10 يوليه 2021

اكتشف مجموعة من الباحثين أن فنجان القهوة في الصباح قد لا يكون أفضل طريقة لبدء يومك، يعتقد الأطباء أن أفضل وقت للاستمتاع بكوب القهوة هو من منتصف إلى أواخر الصباح.



لكن نحن نتناوله عادة في الصباح، إلا أن الآثار التي يمكن أن تحدث الجسم عندما نشربه على معدة فارغة يمكن أن تكون دعوة غير حقيقية للاستيقاظ. وهذا ما يحدث إذا فعلت ذلك وفق ما أورد موقع "brightside".

1- قد تشعر بالنعاس:

القهوة هي مشروب إيقاظ للكثيرين منا، لكن شربها بمجرد الخروج من السرير قد يكون له تأثير معاكس، يضاعف الكافيين مستويات هرمونات التوتر وقد يؤدي إلى مشاكل في النوم ما يؤدي إلى التعب.

إذا بدأت يومك بكوب من الكابتشينو مع السكر، فقد تشعر بالنعاس مرة أخرى بعد فترة قصيرة من الوقت، يحدث هذا لأن أجسامنا تنتج الأنسولين لتعويض السكر، ما يؤدي إلى انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم، ونقص الطاقة والقلق.

2-. قد يفقد جسمك المعادن الأساسية بسرعة أكبر:

قد يؤدي تناول جرعتك المعتادة من القهوة في الصباح الباكر إلى فقدان العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية، ويمكن أن يؤثر على امتصاص الحديد والمغنيسيوم وفيتامين ب التي تعتبر حيوية لجهازنا العصبي، يمكن للكثير من الكافيين أيضًا أن يرشح الكالسيوم من عظامك، مما يجعلها ضعيفة وهشة.

3- يزعج معدتك:

يوصي بعض الخبراء الطبيين بشرب القهوة كطريقة للتحضير لامتحانات معينة، تعمل القهوة على تنشيط نظامنا العصبي، ما يؤثر بدوره على القولون وقد يسبب الإسهال، يحب الكثير من الناس أيضًا إضافة الحليب أو الكريمة إلى فنجانهم الصباحي، ولأن معظمنا يواجه صعوبة في هضم اللاكتوز، فقد يتسبب ذلك أيضًا في عدم الراحة في المعدة.

4- يؤدي إلى زيادة الوزن:

على الرغم من أن القهوة السوداء قد تساعدك على حرق الدهون، إلا أنها قد تزعج أيضًا أنماط نومك الصحية، عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم، فإنك تميل إلى الشعور بالجوع ورغبة ملحة في تناول الوجبات الخفيفة الحلوة.

والعديد من مشروبات القهوة، مثل الخلطات المحلاة الشهيرة، مليئة بالسكر والسعرات الحرارية وقد تتسبب في زيادة الوزن.

5- يمكن أن يؤدي إلى تفاقم القلق:

عندما تستيقظ في الصباح، عادة ما تكون مستويات هرمونات التوتر لديك في أعلى مستوياتها، نظرًا لأن الكافيين منبه، فإنه يعطي جسمك تأثيرًا متوترًا ويمكن أن يؤدي إلى نوبات القلق لدى بعض الأشخاص.

6- يمكن أن يجف بشرتك:

نظرًا لأن القهوة تجعلك تستخدم الحمام كثيرًا، فإنها تجفف جسمك، عندما تصاب بالجفاف، يصعب على السموم أن تخرج من الجسم عبر جلدك، وهذا بدوره يجفف الجلد ويجعله أكثر عرضة لمشاكل مختلفة، مثل التجاعيد المبكرة.

7- قد يرفع مستوى السكر في الدم:

يجعل فنجان القهوة الصباحي من الصعب على خلاياك تنظيم نسبة السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض مختلفة، ارتفاع نسبة السكر في الدم، بدوره، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالتهابات الجلد.