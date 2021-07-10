قفزة قياسية في إصابات كورونا اليومية بأستراليا

محمد الفلاح - السبت 10 يوليه 2021

سجلت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، السبت، أكبر زيادة يومية هذا العام في عدد الإصابات المنقولة محلياً بفيروس كورونا.



وحذرت السلطات من أن الأسوأ ربما لم يأت بعد في سيدني التي فرض عليها عزل عام صارم لمدة 3 أسابيع.

وسجلت أكثر ولايات أستراليا سكاناً 50 إصابة محلية جديدة بكورونا ارتفاعاً من 44 إصابة في اليوم السابق، وبذلك يرتفع تفشي سلالة دلتا شديدة العدوى إلى 489 إصابة.

ومن بين حالات السبت، خالط 26 شخصاً الناس أثناء إصابتهم بالعدوى مما أدى إلى تعميق المخاوف من تمديد عزل عام لأكثر من خمسة ملايين شخص في سيدني والمناطق المحيطة بها.

وقالت رئيسة وزراء الولاية جلاديس بريجيكليان في إفادة تلفزيونية: "عندما تعلم أن هناك 26 حالة معدية في المجتمع فإن الاستنتاج الوحيد الذي يمكننا استخلاصه هو أن الأمور ستزداد سوءا قبل أن تتحسن".

وأضافت: "أعتقد أنه من الواضح تماماً أنه ما لم نقم بتقليص هذا المستوى من المصابين بالعدوى في المجتمع، فلن نتمكن من تغيير الأمور بأسرع ما يمكن أو بأسرع ما ينبغي".