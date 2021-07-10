صحة ورشاقة

لمواجهة "دلتا".. تمديد "قيود كورونا" بالأرجنتين حتى 6 أغسطس

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مددت الحكومة الأرجنتينية، الجمعة، القيود الصحية حتى 6 أغسطس/آب في محاولة لوقف انتشار فيروس ، ولا سيما المتحورة "دلتا" التي تعتبر أشد عدوى من سواها.

ويأتي هذا القرار في وقت سجلت الدولة البالغ عدد سكانها 45 مليون نسمة، 4.6 ملايين إصابة، بينها أكثر من 98 ألف وفاة، ما يجعلها بين أكثر البلدان تضرراً في الأمريكيتين.

وقالت الحكومة في قرارها المتعلق بتمديد القيود الصحية إن "المتحورة دلتا رُصِدت في 86 بلداً وهي معدية بنسبة 50 إلى 70% اكثر من المتحورة ألفاً".

واشترت الأرجنتين 28 مليون جرعة من اللقاحات من مختبرات عدة، وحتى الآن، تلقى نحو 5 ملايين شخص الجرعتين الضروريتين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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