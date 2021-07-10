صحة ورشاقة

كوريا الجنوبية تسجل أعلى معدل إصابات يومية بفيروس كورونا

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محمد الفلاح - السبت 10 يوليه 2021

قالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، السبت، إن كوريا الجنوبية سجلت 1378 إصابة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وتعد الحصيلة هي الأعلى على الإطلاق من الإصابات اليومية الجديدة.

 

وقالت كوريا الجنوبية  إنه اعتبارا من يوم الإثنين سيتم تشديد القيود المفروضة بشأن فيروس كورونا إلى أقصى مستوى ممكن في العاصمة سؤول والمناطق المجاورة لأول مرة حيث أدت سلسلة من الإصابة القياسية الجديدة بكوفيد-19 إلى تأجيج المخاوف من انتشار الفيروس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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