8 أطعمة ومشروبات ممنوعة على "معدة فارغة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هناك بعض الأطعمة يؤدي تناولها على معدة فارغة إلى الكثير من المشاكل الصحية مثل القولون العصبي وقرحة المعدة وغيرهما.

ويرغب الكثيرون في تناول وجبة إفطار سريعة في الصباح الباكر قبل الخروج للعمل، مع عدم مراعاة أن بعض تلك الأطعمة والمشروبات قد تسبب أضرارا للجسم، وخاصة المعدة، عند تناولها صباحًا على الريق.

ونستعرض فيما يلي عددا من الأطعمة والمشروبات التي يحذر الأطباء والمتخصصون من تناولها على معدة فارغة..

1- الكافيين

تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين صباحًا على الريق، مثل المشروبات الغازية والقهوة، يؤدي إلى الإصابة بقرحة في المعدة على المدى الطويل.





2- الموز

يحتوي الموز على كمية كبيرة من الماغنيسيوم، ويسبب تناوله بكثرة على الريق إلى زيادة مفاجئة للماغنيسيوم في الدم، واختلالا في الكالسيوم، ولا يستطيعان القيام بوظائفهما في حماية القلب والأوعية الدموية.

3- الشاي الأخضر

يؤدي شرب الشاي الأخضر صباحًا على الريق إلى امتصاص الحديد في الجسم، ما يتسبب في متلازمة القولون العصبي.

4- الحليب ومشتقاته

شرب الحليب على معدة فارغة يؤدي إلى تفاعل البكتيريا الموجودة بداخلها، لذا ينصح بشرب الحليب مع وجبة الإفطار.





٥- البرتقال

يحتوي البرتقال على كميات كبيرة من السكريات والأحماض العضوية التي تتسبب في تحفيز الغشاء المخاطي إذا تم تناولها على الريق.

6- قصب السكر

يحتوي على الكثير من السكر، ما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ للسكر في الدم، وفي بعض الأحيان يصيب الشخص بغيبوبة.

7- الطماطم

تؤدي إلى تفاعل الأحماض داخل المعدة وعدم ذوبانها، ما يؤدي لتكون الحصى.

8- الحمضيات

تحتوي على الكثير من الأحماض، والتي لا يمكن أن تسبب فقط حرقة المعدة، ولكن أيضًا الحساسية.



