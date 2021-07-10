شكرا لقرائتكم خبر عن للحوامل.. تعرفى على قائمة الأطعمة الممنوعة وطرق الحفاظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الحمل وقتًا ممتعًا في حياة العديد من النساء، ولكنه أيضًا وقت يتعين عليك فيه التركيز فيما تتناوله المرأة، يجب تجنب الأطعمة التي تزيد من خطر الإصابة بالأمراض التي تنقلها الأغذية مثل اللحوم النيئة والمنتجات غير المطهية، كما يجب تجنب المأكولات البحرية التي تحتوي على الزئبق مثل سمك التونة، بجانب تجنب الكافيين وكذلك الأطعمة الحارة والدهنية، وفقا لتقرير لموقع insider.

الأطعمة التي تزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي

يوصي الأطباء بأن تتجنب النساء الحوامل الأطعمة التي تزيد من مخاطر إصابتهن بالأمراض التي تنقلها الأغذية والتي تشمل:

منتجات الألبان النيئة أو غير المبسترة.

البيض النيء أو غير المطبوخ جزئيًا.

المحار الخام والمأكولات البحرية.

اللحوم الباردة.

الفواكه والخضروات غير المطبوخة وغير المغسولة.

تعتبر الأمراض التي تنقلها الأغذية خطيرة بشكل خاص على النساء الحوامل لأنها سببها إلى حد كبير بكتيريا ضارة يمكن أن تعرض الحمل للخطر، على سبيل المثال الليستريا هي بكتيريا تنتقل عن طريق الغذاء ومن المعروف أنها تسبب الإجهاض أو الإملاص أو المرض عند الأطفال حديثي الولادة.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الزئبق

هناك أيضًا مخاطر محتملة من تناول المأكولات البحرية، وينصب القلق دائمًا على محتوى الزئبق في الأسماك، وأن تكون شيئًا يمكن أن يجتاز حاجز المشيمة ويسبب ضررًا للجهاز العصبي المركزي للجنين.

تجنب الأطعمة التي تزيد من خطر الإصابة بالغثيان والقيء

لمنع الغثيان تقترح جمعية الحمل الأمريكية تجنب الأطعمة ذات الروائح القوية التي قد تسبب الغثيان، مثل البصل أو الثوم من الأفضل أيضًا تجنب الأطعمة الحارة أو الدهنية.

إذا كنت في الثلث الثاني أو الثالث من الحمل، من أجل الحصول على سعرات حرارية كافية، يوصى بمزيد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل البيض المطبوخ عالي الجودة وزبدة الفول السوداني والحبوب الكاملة والفاصوليا.

من المعروف أيضًا أن الكافيين يسبب الغثيان لدى النساء الحوامل، لذلك يختار الكثيرون تجنب شربه أثناء الحمل، بالإضافة إلى الخوف من المخاطر المحتملة، ومع ذلك أفادت الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد أن ما يصل إلى 200 ملليجرام من الكافيين يوميًا آمن أثناء الحمل، لذلك لا داعي لتجنبه تمامًا إذا كنت تستطيع تحمله، إذا كنت لا تزالي تعاني من الغثيان، فحاولى تناول وجبات أصغر بشكل متكرر ، لأن ذلك سيسهل على معدتك الهضم.