شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب على الحوامل تناول فيتامين سى لفترة حمل آمنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد فيتامين سى من اهم الفيتامينات التى يحتاجها الجسم، لأنه يلعب دورًا هاما فى تقوية الجهاز المناعي وحماية الجسم من الأمراض والعدوى الفيروسية التى قد تهاجمه فى اى وقت دون سابق إنذار.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع Dr health benefits، فأن فيتامين سي من أبرز الفيتامينات التى تحتاجها الأم خلال فترة الحمل، والذى يكون من الفيتامينات الآمنة على صحة الأم والجنين خلال هذه الفترة الصعبة.

ومن أبرز الفوائد الصحية لفيتامين سى في الحمل مايلى:1.يساعد على امتصاص الحديد

يساعد فيتامين سي الجسم في الاحتفاظ بالحديد غير الدموي ، وهو النوع الموجود في المصادر النباتية مثل السبانخ والحمص، و يعتبر تناول كمية كافية من الحديد أمرًا أساسيًا لدعم زيادة حجم الدم وتقليل خطر الإصابة بفقر الدم ، والمساعدة في تطوير مخازن الحديد لدى طفلك.





2.يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة

فيتامين سى هو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقوي الحماية الطبيعية لجسمك لأنها عبارة عن جزيئات تدعم جهاز المناعة وتمنع تكون الجذور الحرة، وتحارب الالتهابات.

3.يحفز إنتاج الكولاجين

يعتمد الجسم على فيتامين سي لتخليق الكولاجين الموجود في النسيج الضام حول الجسم، و الكولاجين هو البروتين الأكثر وفرة في الجسم ويلعب دورًا أساسيًا في الأنسجة الضامة مثل تلك الموجودة في شعرك وجلدك وأظافرك، ويسهم فى التئام الجروح.

4.الحفاظ على الصحة العقلية

عندما يفتقر جسمك إلى فيتامين سي ، فقد تتعرض للإصابة بالإحباط وتغيير الشخصية والنعاس والشعور بالضيق العام ، كما أنه يساعد خلايا الجسم على التواصل وتخليق بعض المواد الكيميائية مثل النورأدرينالين والأدرينالين التى تلعب دورا هاما في إدارة حالتك الذهنية والقدرة على التركيز وتخفيف التوتر.

5.يقوي جهاز المناعة

ثبت أن فيتامين سى يساعد جهاز المناعة من خلال الحماية من الضغط التأكسدي ، ودعم قتل الميكروبات ، وتقليل احتمالية تلف الأنسجة.

6.يحافظ على العظام والغضاريف

فيتامين سي له تأثير كبير في الحفاظ على عظامك متينة من خلال مساعدة جسمك على إنتاج الكولاجين.

7.الحفاظ على العيون

يسهم فيتامين سى فى خفض خطر الإصابة بإعتام عدسة العين ويمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف تطور التنكس البقعي المرتبط بالعمر.