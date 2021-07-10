شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مشكلات صحية تتسبب فى شعور الأطفال بالصداع المستمر.. تعرفى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الكثير من الأطباء من تجاهل آلام الرأس لدى الأطفال، نظرًا لأنها قد تكون إشارات لوجود أمراض خطيرة، ويعانى الإنسان عادة فى آواخر فصل الشتاء التعب والإرهاق والصداع، ولا يقتصر فقط على البالغين، بل يشمل أيضًا الأطفال وفقا لما ذكره موقع health line الطبى .

ووفقا لما ذكره الموقع، فإن السبب الأكثر شيوعًا الذى يكمن وراء صداع الأطفال، هو التعب ونقص النوم، ووفقًا للخبراء، فإن أكثر من ثلث الأطفال يشعرون بالصداع مرة فى الشهر على الأقل.

وعلى الرغم من خطورة هذا الوضع، فإن أولياء الأمور لا ينتبهون لذلك، إذ أن الصداع قد يشير إلى إصابة الطفل بأمراض قد تكون خطيرة ومنها:

1- التهاب السحايا.

2- الصرع.

3- الارتجاج فى المخ.

4- الأنفلونزا.

5- ارتفاع الضغط داخل الجمجمة.

6- متلازمة ارتفاع ضغط الدم.

7- التهاب الجيوب الأنفية.

8- التهاب الحلق.

9- ضعف النظر.

10- الصداع النصفى.

11- الاضطرابات النفسية.

فيما يفسر الأطباء بعض العوامل التى قد تؤدى إلى الشعور بالصداع، وعلى الآباء الانتباه إليها، إذ من الممكن أن تكون هى السبب المباشر فى شعور الطفل بالصداع كالتالى:

1- العجز عن النوم أو الإفراط فى النوم.

2- البقاء فترات طويلة أمام الحاسوب أو التلفاز.

3- مشاكل فى المدرسة، ودرجات سيئة، وعلاقات غير جيدة مع زملائه.

4- تقلب الطقس.

5- ممارسة التمارين الرياضية بشكل مفرط.

6- تناول وجبات غذائية غير صحية أو طول فترات تناول الوجبات.

7- قد يكون الصداع، رد فعل طبيعي بسبب تناول الكثير من منتجات الألبان والشوكولاتة.

وفى كل الحالات، فإن شعور طفلك بصداع يستوجب عليك عرضه على الطبيب ، لمعرفة الأسباب الجذرية والحقيقية لمعالجتها باكرًا.