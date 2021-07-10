وسط تزايد الإصابات بكورونا.. المغرب يُسارع الزمن بعملية التلقيح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في وقت تتزايد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب بشكل ملحوظ، أعلنت وزارة الصحة توسيع دائرة المستفيدين من اللقاح لتشمل الفئة العمرية ما بين 35 و39 عاما.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الارتفاع الكبير للإصابات اليومية بفيروس كورونا، إذ تسجل المملكة المغربية في الأيام الأخيرة أكثر من ألف حالة يومياً.



وفي المقابل، دعت وزارة الصحة، ضمن بلاغ لها، المواطنين التي تفوق أعمارها أربعين عاما والتي لم تتلق جرعات اللقاح بعد، بأن تتوجه إلى مراكز التلقيح لأخذ الجرعة.

وتأتي هذه الخطوة بعدما نجحت المملكة المغربية في تلقيح 9.220.292 من سكان البلاد، سواء المغاربة أو الأجانب المقيمين.

في المقابل، ينتظر أكثر من مليون شخص، مرور أسبوعين للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح، واستكمال مسيرة التطعيم ضد الفيروس.

إلى ذلك، سجلت المملكة المغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 1250 حالة إصابة جديدة، لترتفع الحالات النشطة الحاملة لفيروس كورونا، إلى 7360 حالة.

وتحذر وزارة الصحة المغربية من خطر وقوع انتكاسة وبائية بسبب تراخي المواطنين في الالتزام بالإجراءات الصحية للوقاية من كورونا.

ومنذ أسبوعين، عرفت الحصيلة اليومية للإصابة بفيروس كورونا ارتفاعا كبيراً، لتحقق أرقاما لم يسبق تسجيلها منذ يناير/كانون الثاني المنصرم.

وتسود خالى من التخوف من انفجار وبائي بسبب التخفيف من القيود الاحترازية، بالتزامن مع العطلة السنوية واقتراب عيد الأضحى.