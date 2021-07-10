شكرا لقرائتكم خبر عن اللوز يساعد فى مكافحة السكرى والتخلص من الكوليسترول الضار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اللوز هو واحد من أكثر أنواع المكسرات شيوعًا في جميع أنحاء العالم، يشتهر اللوز بفوائده الصحية الهائلة وتعدد استخداماته، وألقت دراسة حديثة الضوء على فوائد اللوز في التحكم في نسبة السكر بالدم والكوليسترول في جسم الإنسان، وفقا لتقرير لموقع TIME NOW NEWS.

ووفقًا لدراسة حديثة نُشرت في Frontlines in Nutrition أجريت على 275 مشاركا تتألف من 216 أنثى و59 ذكر، تناولت المجموعة 56 جم (340 سعرة حرارية) من اللوز غير المحمص لمدة ثلاثة أشهر مرتين في اليوم واستهلكت المجموعة الضابطة 340 سعرة حرارية في أشكال أخرى من الطعام في نفس الإطار الزمني.

وقال الدكتور جاجميت مادان أخصائي التغذية، والأستاذ والمدير بكلية سير فيثالديس ثاكيرسي للعلوم المنزلية في مومباي بالهند والباحث الرئيسي في الدراسة، "تغييرات نمط الحياة بما في ذلك تحسين التغذية والتمارين تقاوم مرض السكري من النوع 2، كما أن تناول اللوز مرتين يوميًا يمكن أن يحدث فارقًا.

وأضاف أن نتائج الدراسة واعدة للغاية في إظهار كيفية تحسين اللوز لمستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار في 12 أسبوعًا فقط من تناوله.

اللوز مصدر غني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي .

يحتوي اللوز على كمية كبيرة من فيتامين (هـ) الضروري لتقليل خطر حدوث العديد من المضاعفات الصحية .

يمكن أن يساعد اللوز في إدارة مستويات ضغط الدم بسبب وجود المغنيسيوم .

قد يساعد اللوز في تعزيز فقدان الوزن .

اللوز مرضي ويمكن أن يساعد في تقليل تناول السعرات الحرارية غير الصحية .

فوائد اللوز