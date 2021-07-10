جراء التفشي السريع لكورونا.. مساعدات دولية لتونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهدت عدة دول بمساعدة تونس في مواجهة الوضع الكارثي مع تفش سريع لفيروس كورونا.

وتكافح تونس لمواجهة الجائحة مع امتلاء أقسام العناية الفائقة ونفاذ كميات الأكسجين وتعرض الفرق الطبية لإرهاق كبير.



وسجلت تونس الجمعة 189 وفاة في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق منذ انتشار الجائحة العام الماضي.

وأعلنت أيضا تسجيل نحو 8500 إصابة جديدة مع تزايد المخاوف من عدم تمكن الدولة من السيطرة على التفشي.

وقال بيان للرئاسة إن الرئيس قيس سعيد تحادث مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي تعهد بإرسال لقحات وكل ما تحتاجه من تجهيزات طبية لمساعدة البلاد على تجاوز محنتها.

وأضافت الرئاسة في بيان منفصل إن رئيس ليبيا تعهد أيضا بإرسال مساعدات طبية لتونس.



وقال مسؤولون إن الكويت سترسل مساعدات عاجلة لتونس. ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الصحة الجزائري قوله إن الجزائر سترسل مساعدات مختلفة أيضًا.

وقالت نصاف بن علية المتحدثة باسم وزارة الصحة لراديو موزايك "نحن في وضعية كارثية.. المنظومة الصحية انهارت.. لا يمكن أن تجد سريرا إلا بصعوبة كبرى.. نكافح لتوفير الأكسجين.. الأطباء يعانون إرهاقا غير مسبوق."

وأضافت أن "المركب يغرق" داعية الجميع إلى توحيد الجهود.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى حوالي 480 ألفا بينما تجاوزت الوفيات 16 ألف حالة.