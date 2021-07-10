شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أسباب وأعراض وعلاج لمرض القرنية العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القرنية هى الجزء الخارجى من العين وأى التهاب بها يؤدى إلى حدوث تورم، وتعد الإصابات والعدوى البكتيرية والطفيلية والفيروسية والفطرية من الأسباب الأكثر شيوعا لالتهاب القرنية، الهدف الرئيسي للقرنية هو تحسين التركيز وتوفير رؤية واضحة للعينين، عندما تلتهب القرنية، فإنها لا تعيق الرؤية فحسب ، بل تسبب أيضًا تهيجًا وحساسية للضوء، هناك أسباب وأنواع مختلفة لالتهاب القرنية العين ويتم تقديم العلاج على أساس ذلك، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

أسباب التهاب القرنية

عدوى العين -إذا حدث شيء مثل دخول شئ في عينك أو أي شيء آخر تسبب في إصابة العين.

إصابة العين -إذا أصبت عينك بشدة مما تسبب في تلف القرنية.

العدسات اللاصقة:الأشخاص الذين يرتدون العدسات اللاصقة بشكل منتظم وحتى يرتدونها طوال الليل ، يمكن أن يصابوا بالتهاب القرنية، كما أن الحفاظ على نظافة العدسات اللاصقة أمر مهم لمنع التهاب العين والتهاباتها.

إذا كنت تعاني من البرد أو تقرحات الفم بسبب فيروس الهربس البسيط ، فمن المرجح أن تصاب بالتهاب القرنية الفيروسي.

عيون جافة : إذا كانت عينك تجف بسرعة، فقد يتسبب ذلك في التهاب القرنية بسبب قلة الرطوبة في العين.

أنواع التهاب القرنية :

- إصابة القرنية.

- حساسية العين.

- ارتداء العدسات اللاصقة لفترة أطول.

- الحساسية للضوء.

- نقص فيتامين أ.

- جفاف العين أو قلة الرطوبة داخل العينين.

ما هي أعراض التهاب القرنية؟

- ألم العين.

- التهاب القرنية.

- تشوش الرؤية .

- أحمرار وتهيج العيون.



إجهاد العين

- وجود تصريف مائي مع حكة.

- حساسية الضوء أو رهاب الضوء.