شكرا لقرائتكم خبر عن استخدم البروبيوتيك لمحاربة التهاب الجهاز التنفسى التي يسببها كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب ميكروبيوم الأمعاء دورًا ديناميكيًا في بدء الاستجابة المناعية البشرية وتكييفها وتنظيمها، وقد تم العثور على جزء كبير من الخلايا المناعية في الجسم بالأمعاء، مما يجعل ميكروبيوم الأمعاء لاعبًا حاسمًا في تنظيم الاستجابة المناعية في الأمعاء والأعضاء الأخرى.

وقد سلطت الدراسات الضوء أيضًا على أدلة على الحديث المتبادل بين ميكروبات الأمعاء والرئة "محور الأمعاء والرئة"، حيث تعدل جراثيم الأمعاء مناعة الرئة، وتم ربط التغييرات في تكوين ميكروبيوم الأمعاء بالتغيرات في الاستجابات المناعية والتوازن في الرئتين وزيادة التعرض لأمراض الجهاز التنفسي.

أعراض الجهاز الهضمي لـ COVID-19

يعد مرض فيروس كورونا في المقام الأول عدوى تنفسية، ولكنه يؤثر أيضًا على الجهاز الهضمي ، ووفقا لتقرير موقع " medical express" تم الإبلاغ عن أعراض الجهاز الهضمي مثل الإسهال والقيء والغثيان وفقدان الشهية ونزيف الجهاز الهضمي وآلام البطن لدى مرضى كورونا ، وأحيانًا تكون الأعراض الوحيدة، قد يكون المرضى الذين يعانون من بكتيريا الأمعاء المضطربة أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19.

يمكن للبروبيوتيك أن يمنع ويعالج التهابات الجهاز التنفسي

تم استخدام البروبيوتيك لمنع وعلاج التهابات الجهاز التنفسي التي تسببها الفيروسات، وتم افتراض العديد من الآليات المحتملة ، بما في ذلك التفاعل المباشر لفيروس البروبيوتيك ، وإنتاج المستقلبات المثبطة للفيروسات ، وتحفيز الجهاز المناعي من خلال مسارات إشارات مختلفة.