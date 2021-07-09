تونس تسجل أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت تونس أعلى حصيلة وفيات منذ انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، والذي بلغ 189 حالة خلال 24 ساعة.

كما أعلنت وزارة الصحة التونسية عن 9000 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 481735 إصابة و16050 حالة وفاة.

وقد أعلنت الوزارة أن تونس تشهد موجة وبائية غير مسبوقة تتميّز بانتشار واسع للسلالات المتحورة "ألفا" و"دلتا".

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد إن القوات المسلحة ستتولّى بالتنسيق مع الإطار الطبي وشبه الطبي المدني، مسح كامل تراب البلاد لتلقيح المواطنين، فضلا عن تركيز مستشفيات ميدانية متنقلة في الجهات بحسب تطوّر مؤشرات الحالة الوبائية.



كما أعلن قيس سعيّد أنه سيواصل بذل الجهود المكثّفة من أجل توفير كلّ المتطلّبات الضرورية للسيطرة على الوضع الوبائي الصعب بتونس.

كما جرت مساء الجمعة مكالمة هاتفية جمعت الرئيس قيس سعيد بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي أعرب عن استعداد بلاده لتمكين تونس من كلّ ما تحتاجه من لقاحات وتجهيزات طبية وغيرها من المعدات الضرورية لمواجهة جائحة كوفيد 19 في أسرع الأوقات، وذلك وفق بيان للرئاسة التونسية.