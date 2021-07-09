بايدن يستضيف ميركل في البيت الأبيض الخميس المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس المقبل، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الجمعة، إن "الرئيس بايدن سيستضيف المستشارة الألمانية في البيت الأبيض يوم 15 يوليو/تموز الجاري".

وأضافت ساكي: "زيارة المستشارة ميركل ستؤكد عمق العلاقات الثنائية بين الدولتين".

وتابعت: "سيناقش الزعيمان التزامهما بالتعاون الوثيق بشأن مجموعة من التحديات المشتركة، بما في ذلك إنهاء جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والتصدي لخطر التغير المناخي، وتعزيز الرخاء الاقتصادي والأمن الدولي على أساس قيمنا الديمقراطية المشتركة".

وكانت العلاقات بين البلدين مرت بمرحلة توتر في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب السابقة بشأن تقاسم الأعباء ومشروع خط أنابيب الغاز (نورد ستريم 2) بين ألمانيا وروسيا.