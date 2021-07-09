سفير بريطانيا لدى اليمن يدعو لتنفيذ اتفاق الرياض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، اليوم الجمعة، عن قلقه من التصعيد الأخير في الجنوب، داعيا الأطراف لتنفيذ اتفاق الرياض.

وقال آرون في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " قلق جدا من التصعيد الأخير في الجنوب والذي يخالف اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين، يجب إنهاء الإجراءات الاستفزازية ويجب على الجانبين العودة فورا إلى طاولة المفاوضات في ظل الوساطة السعودية للاتفاق على التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض".



يأتي ذلك بعد ساعات من دعوة مماثلة وجهتها السفارة الأمريكية في اليمن، إلى أطراف اتفاق الرياض للعودة إلى الحوار الذي يركز على تنفيذ الاتفاق.

وقالت القائمة بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن، في تغريدة على حسابها بـ"تويتر"، إن الخطاب التصعيدي والإجراءات في محافظات اليمن الجنوبية يجب أن يتوقف.

وكانت المملكة العربية السعودية دعت، مؤخرا، طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه، إثر اجتماع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لبحث استكمال الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه "استمراراً لجهود المملكة منذ توقيع اتفاق الرياض لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودفع كافة الأطراف للقبول بالحلول السياسية عوضاً عن الخلافات والتجاذبات، فقد تم جمع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض لبحث استكمال الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض".